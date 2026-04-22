Vakıf Başkanı Ahmet Akın, ziyarette BUMEV’in klasik burs anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayarak vakfın bir “yaşam alanı” kimliği kazandığını ifade etti.2025–2026 eğitim ve öğretim yılında, 78 farklı üniversitede öğrenim gören 250 öğrenciye burs desteği sağladıklarını belirten Akın, şunları söyledi: “Ancak bizim için burs yalnızca bir başlangıçtır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunmak, sosyal bağlarını güçlendirmek ve güçlü bir aidiyet duygusu kazandırmak amacıyla yıl içerisinde birçok kez sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca bursiyerlerimizle mezuniyet sonrasında da iletişimimizi sürdürüyor, onları bu yapının doğal bir parçası olarak görmeye devam ediyoruz. Amacımız gençlerimizi hayata her yönüyle donanımlı bireyler olarak hazırlarken, aynı zamanda kalıcı bir bağ kurmaktır. Bu model ile BUMEV, yalnızca burs veren bir kurum olmanın ötesine geçerek; öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimini destekleyen, mezuniyet sonrasında da bağlarını sürdüren güçlü ve sürdürülebilir bir yapı ortaya koymayı hedefliyor.” Vakfın stratejik hedeflerine de değinen Akın, her yıl bursiyer sayısını artırmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade ederek, eğitim desteklerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere yönelik erzak ve kırtasiye yardımlarının da kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.