​Toplantıda katılımcı bir yönetim modeli inşa etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Sanayinin sesini duyup, sorunları çözmeye odaklanıyoruz. Aslında herkesin sesinin dikkate alındığı bir yönetim anlayışımız var. Akademik odaların ve toplumun tüm kesimlerinin belediyeye sesini duyurabildiği, kendini buraya ait hissettiği bir model kurmaya çalışıyoruz” dedi. ​Belediye kaynaklarını verimli ve adil kullanma gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Vatandaşın verdiği vergilerden başka kaynağımız yok. Sizin paranızı harcıyoruz ve bunu en adil şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Sorunları, bütçe imkanlarımız dahilinde birlikte çözeceğiz” diye konuştu.

​Tarım ve sanayi dengesi

​Bölgedeki ulaşım sorunlarına ve tarım alanlarının korunmasına da değinen Başkan Şadi Özdemir, özellikle sanayi bölgelerini birbirine bağlayan yolların planlama eksikliğine dikkat çekerek, “1/5000’lik planlar olmayınca 1/1000’lik uygulama planlarını yapamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapabilmesi için çevredeki alanları kamulaştırması gerekiyor. Tarım görüşünün olumsuz olduğu yerler planlanamıyor. Hem tarım alanlarımızı yaşam alanı olarak korumalı, hem de sanayicinin işini kolaylaştıracak noktaları doğru belirlemeliyiz. Nilüfer’in tarım alanları kendine yetebilecek kapasitede, bu zenginliği yok etmemeliyiz” şeklinde konuştu.