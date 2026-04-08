Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) Olağan Genel Kurulu, Bursa İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Aydın Bakoğlu ile bölge sanayicilerinin katılımıyla 31 Mart 2026 tarihinde Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda, KOSAB sanayicileri mevcut başkan Cem Hısımcıl ile devam kararı aldı.

Yeni dönemde odak: yeşil dönüşüm ve dijitalleşme

Genel kurulda konuşan Cem Hısımcıl, son dört yılda gerçekleştirilen çalışmalara değinirken, yeni döneme ilişkin hedefleri de başlıklar halinde paylaştı. Hısımcıl, özellikle yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarında önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Bu kapsamda, Yeşil OSB sertifikasyon sürecinin tamamlanması, enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin geliştirilmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti.

Dijital altyapı ve akıllı sistemler güçlenecek

Yeni dönemde dijitalleşme çalışmalarına hız vereceklerini ifade eden Cem Hısımcıl, Bölge Müdürlüğü ile sanayiciler arasındaki başvuru ve takip süreçlerinin dijital ortama taşınacağını belirtti. Hısımcıl, akıllı izleme sistemleri ile veri yönetimi altyapısının güçlendirileceğini de vurguladı.

Altyapı tarafında ise bakım ve onarım çalışmalarının uzun vadeli ve bütçelenmiş planlarla sürdürüleceğini aktaran Hısımcıl, bu sürecin bölgenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yeni yönetim belli oldu

Genel kurulun kapanışında sanayicilere teşekkür eden Hısımcıl, yeni dönemde de KOSAB katılımcılarına sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Genel kurul sonrası KOSAB’ın yeni dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Cem Hısımcıl, Selim Karaca, Osman Nuri Aksakal, Hamit Hoşver ve Uğur Yaşar.