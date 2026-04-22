DOSAB Restoran’daki buluşmaya, DOSAB’da faaliyet gösteren otomotiv sektörü firmalarından 50 kişi katıldı. Toplantıda, ana sanayi firması Tofaş’ın yanı sıra, yan sanayiden de güçlü firmaların kurucu ve yöneticileri yer aldı. Beyçelik Holding Kurucusu Faik Çelik, Ermetal Şirketler Grubu Kurucusu Fahrettin Gülener ve Orhan Holding yöneticileri; sektörün bugünkü durumu, riskler ve avantajlar, gelecek projeksiyonu gibi konularda görüşlerini belirttiler. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski de yaptığı sunumda, tekstil sektöründe boyahaneler, ev tekstili, hazır giyim-konfeksiyon sektör temsilcileriyle daha önce bir araya geldiklerini hatırlatarak, “DOSAB bir tekstil merkezi olarak anılsa da esasen güçlü bir otomotiv ana ve yan sanayiye sahiptir. Bölgemizin oluşumuna, 1971 yılında Tofaş’ın açılması öncülük etmiştir. DOSAB’da sayısal olarak faaliyet gösteren firmaların yüzde 74’ünü tekstil sektörü, yüzde 18’ini ise otomotiv sektörü firmaları oluşturuyor. Ancak, üretimden satışlar, ihracat, istihdam gibi rakamlarda otomotiv sektörü hep lider durumda” dedi. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, DOSAB Yönetimi olarak, firmaların zorlu rekabet şartlarında avantaj sağlayacak, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerji, su, iletişim, ulaşım gibi alt yapı hizmetleri sunmaya odaklandıklarını söyledi. Eski, elektrik, doğalgaz, su, scada, atık su arıtma ve atık su geri kazanım, depo, antrepo, sosyal tesisler, ulaşım alt yapılarında çağdaş imkanlarla hizmet verdiklerini vurgulayarak, haberleşme ve veri merkezi gibi büyük yatırımlar yaparak firmaları dijital çağa hazırladıklarını belirtti. Levent Eski, DOSAB’ın yönetim merkezinde inşaatına başlanan ticari ve sosyal alanlar projesi ile ilgili de katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.