Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), mesleki deneyimin yeni kuşaklara aktarılması amacıyla önemli bir eğitim programını hayata geçiriyor. Mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezun mühendisler ile iş yaşamına yeni başlayan mühendislere yönelik planlanan ‘İmalat Yönetimi’ seminerleri, deneyimli BUMİAD üyelerinin konuşmacı olarak katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Program kapsamında genç mühendisler ve mühendis adaylarının, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri ve sanayi ile daha güçlü bağ kurmaları amaçlanıyor. Eğitimler, yönetim sistemleri, imalat yönetimi ve sürdürülebilirlik olmak üzere üç ana başlıkta planlanırken, ilk etapta ‘İmalat Yönetimi’ modülü ile başlanacak. İmalat Yönetimi eğitimlerinde, teknik resim okuma, ölçü aletleri kullanımı, geometrik tolerans, imalat teknikleri ve makineleri gibi temel konuların yanı sıra 8D ve PÇT, 5S+S, ekip çalışması, MSA, SPC, FMEA ve TPM gibi kalite ve üretim süreçlerine yönelik başlıklar da ele alınacak. Ayrıca kimyasallarla güvenli çalışma konularına da değinilecek.

“Mesleki bilgi birikimleri gençlere aktarılacak”

Eğitim programının detaylarına ilişkin açıklama yapan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, genç mühendislerin sektöre daha donanımlı katılımını önemsediklerini vurguladı. Gümüş, “Mesleki bilgi birikimimizi genç meslektaşlarımıza aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu program ile katılımcıların sadece teorik değil, uygulamaya dönük yetkinlikler kazanmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda, BUMİAD ve paydaş sanayi kuruluşları olarak gençlerimizin istihdamına katkı sağlayacak bir köprü oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. İştirakçilerin ‘Katılım Belgesi’ almaya hak kazanabilmeleri için eğitimlere en az yüzde 70 oranında devam sağlamaları ve her konu başlığı sonunda yapılacak kısa sınavlarda 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekecek.