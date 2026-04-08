Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığının destekleriyle yürütülen "3. Makine Teknolojileri UR-GE Projesi" firmaları, Çin'e gitti. Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen ITES China Fuarı'na katılan Bursalı firmalar, küresel pazardaki son teknolojileri yerinde inceleme fırsatı buldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in başkanlığında meclis ve komite üyeleri ile 80’i aşkın firma temsilcisinin yer aldığı heyet, farklı coğrafyalardan katılımcılarla görüşme imkanı yakaladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, fuarın, otomasyon teknolojileri ve elektronik açısından son derece belirleyici ve öncelikli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Fuarda üretimlerinin çeşitliliğini artırmak ve rekabet kapasitesini geliştirmek için incelemelerde bulunduklarını aktaran Şener, şunları kaydetti: "Bu fuarda hem Çin pazarını analiz etme hem de üretim teknolojileri hakkında bilgi edinme fırsatı bulduk. Çin, yüksek miktarda makine ithalatı yapan ve Amerika, Japonya, Almanya ile İtalya gibi güçlü rakiplerle rekabet ettiğimiz bir pazar. Biz de firmalarımızla birlikte bu pazarda yerimizi güçlendirmek adına sahada incelemeler gerçekleştirdik. Makine UR-GE'si olarak ilk kez Çin'e yönelik bir program düzenledik ve bu ziyaret tüm katılımcılar için oldukça verimli geçti. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle yürüttüğümüz UR-GE projeleriyle üyelerimizin ihracat performansını artırırken yeni pazarlara açılmalarını da sağlıyoruz. Bu çalışmalarla hem sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmayı hem de ülke ihracatına katkı sunmayı hedefliyoruz.”