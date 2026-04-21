UYMSİB Genel Kurulu, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İki listenin yarıştığı seçimde Hamdi Taner, üyelerin oylarıyla birliğin yeni başkanı seçildi. Genel kurulun açılışında konuşan önceki dönem başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, sektörün iklim krizi ve artan maliyetler nedeniyle kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, üretim planlaması, katma değerli ürünler ve dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. Seçim sonrası birlik mesajı veren Hamdi Taner ise maliyet artışları, pazarlama kanalları, kota ve analiz süreçlerine odaklanacaklarını belirterek, “Seçim geride kaldı, şimdi çalışma zamanı. Tüm üyelerimizin sesi bizim için değerli” dedi. Taner ayrıca, Bursa’nın yaş meyve sebze potansiyelini küresel ölçekte markalaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. UMSMİB’in 2025 yılı genel kurulunda ise tek adayla gidilen seçim sonucunda Ömer Faruk Kuşçulu başkanlığa seçildi. Genel kurulda konuşan önceki başkan Özkan Kamiloğlu, küresel ekonomik zorluklara ve bölgesel gerilimlere rağmen ihracatın sürdürüldüğünü belirterek, yeni yönetime başarılar diledi. Görevi devralan Ömer Faruk Kuşçulu ise, tecrübe ve yeni dönemin enerjisiyle hareket edeceklerini vurgulayarak, “Devraldığımız hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için kararlılıkla çalışacağız” dedi.

İhracat odaklı yeni vizyon

Her iki birlikte de oluşan yeni yönetimlerin, küresel rekabetin arttığı bir dönemde ihracatı güçlendirmeye, yeni pazarlara açılmaya ve sektörün yapısal sorunlarına çözüm üretmeye odaklanması bekleniyor. Yeni dönemde özellikle katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme başlıklarının ön planda olması öngörülüyor.