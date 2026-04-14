20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek fuarın bu yılki teması “Think Tech Forward” olarak belirlenirken, yapay zekâ, otomasyon ve dijital dönüşüm odağında “geleceğin fabrikası” vizyonu ele alınacak. Hannover Messe 2026’da Türkiye de güçlü bir katılım sergilemeye hazırlanırken, Bursa iş dünyası da fuarda yerini alacak. Bursa’dan 6 firma fuara katılım sağlayacak.

Küresel sanayinin vitrini

Her yıl 4 binden fazla firmanın katıldığı Hannover Messe, üretim teknolojileri, enerji sistemleri, endüstriyel otomasyon ve dijital ekosistemler gibi birçok alanda yeniliklerin sergilendiği dev bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Fuar; şirketlere yeni pazarlara açılma, uluslararası iş birlikleri kurma ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunarken, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerinde daha güçlü bir konum elde etmek isteyen firmalar için önemli bir vitrin işlevi görüyor.