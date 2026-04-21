Elektrik tüketimi, OSB’lerin büyük bölümünde sınırlı gerileme eğilimi gösterdi. Bazı bölgelerde yüzde 2-3 bandında düşüş yaşanırken, bazı OSB’lerde yılın ilk iki ayındaki gerilemenin mart ayında telafi edilmesiyle dengeli bir tablo oluştu. Genel görünüm, sanayi üretiminde keskin bir daralmadan ziyade kontrollü bir yavaşlamaya işaret etti. Doğalgaz tüketim verileri de benzer bir eğilim ortaya koydu. İlk çeyrek toplamlarında düşüşler dikkat çekerken, özellikle şubat ayında daha belirgin gerilemeler yaşandı. Buna karşın mart ayında birçok OSB’de sınırlı toparlanma görülmesi, üretimde dönemsel bir hareketlenmeye işaret etti. Bu durum, yılın ilk aylarında zayıf seyreden üretimin, çeyrek sonuna doğru kısmen canlandığını gösterdi.

Su kullanımında belirgin düşüşler var

Su tüketiminde ise daha ayrışan bir tablo ortaya çıktı. Bazı OSB’lerde içme suyu kullanımında çift haneli artışlar kaydedilirken, bazı bölgelerde ise hem birinci kalite su hem de genel su tüketiminde belirgin düşüşler görüldü. Bu farklılaşmanın, üretim süreçlerindeki değişim, sektör dağılımı ve su verimliliği uygulamalarından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Atıksu tarafında da benzer bir ayrışma dikkat çekti. Bazı OSB’lerde atıksu miktarı düşüş gösterirken, bazı bölgelerde özellikle ikinci kalite su kullanımındaki artışa bağlı olarak yükseliş kaydedildi. Bu durum, üretim kompozisyonundaki değişimlerin çevresel çıktılara da yansıdığını ortaya koydu.

Tasarruf politikalarına yöneldiler

Genel tabloya bakıldığında, OSB’lerde enerji tüketimindeki düşüş eğilimi enerji verimliliği uygulamaları ve maliyet odaklı tasarruf politikalarıyla ilişkilendirilirken, küresel talepteki dalgalanmalar ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerin de üretim üzerinde etkili olmaya devam ettiği görülüyor. Önümüzdeki dönemde enerji ve su tüketim verilerinin seyri, sanayi üretiminin yönü açısından önemli bir gösterge olmayı sürdürecek.

DOSAB’da elektrik tüketimi ilk çeyrekte geriledi

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) 2026 yılının ilk üç ayına ait elektrik tüketim verileri, sanayi üretiminde sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti. 2025 yılına kıyasla değerlendirilen verilerde, toplam tüketimde yüzde 2,26’lık düşüş dikkat çekti.

Ocak ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,67 azalarak 85,9 milyon kWh’den 81,9 milyon kWh seviyesine geriledi. Şubat ayında düşüş daha sınırlı kalırken yüzde 0,78’lik azalış yaşandı. Mart ayında ise tüketim yüzde 1,25 gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. İlk çeyrek toplamında ise 2025 yılında 252,6 milyon kWh olan elektrik tüketimi, 2026’da 246,9 milyon kWh’ye düştü. Bu tablo, üretimdeki kısmi yavaşlama sinyali verirken, enerji verimliliği uygulamalarının da etkili olabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, küresel talepteki dalgalanmalar, maliyet baskıları ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerin sanayi üretimi üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurgularken, önümüzdeki aylarda elektrik tüketimindeki seyrin üretim performansı açısından önemli bir gösterge olmayı sürdüreceğini ifade ediyor.

Doğalgaz tüketiminde yavaşlama söz konusu

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) 2026 yılının ilk üç ayına ait doğalgaz tüketim verileri, sanayide enerji kullanımında genel bir düşüş eğilimine işaret etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam tüketimde yüzde 2,23’lük gerileme kaydedildi.

Ocak ayında doğalgaz tüketimi yüzde 2,36 düşüşle 11,6 milyon standart metreküpten 11,3 milyon seviyesine inerken, Şubat ayında düşüş daha belirgin oldu. Şubat tüketimi yüzde 7,15 azalarak 11,2 milyon standart metreküpe geriledi. Mart ayında ise dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. Doğalgaz tüketimi yüzde 3,57 artışla 10,5 milyon standart metreküpten 10,8 milyon seviyesine yükseldi. Bu artış, üretimde kısmi bir hareketlenmeye işaret etti. Toplamda ise 2025 yılının ilk çeyreğinde 34,2 milyon standart metreküp olan tüketim, 2026’da 33,4 milyon seviyesine geriledi. Veriler, yılın ilk iki ayında yaşanan yavaşlamaya rağmen Mart ayında sınırlı bir toparlanma yaşandığını ortaya koydu.

NOSAB’da elektrik ve doğalgazda düşüş, su kullanımında artış dikkat çekti

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin elektrik, doğalgaz, içme suyu ve atıksu tüketim verilerini açıkladı. Veriler, sanayide enerji kullanımında düşüş yaşanırken, su tüketiminde ise artış eğiliminin öne çıktığını ortaya koydu.

Elektrik tüketimi 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,66 azalarak 80,8 milyon kWh’den 78,7 milyon kWh seviyesine geriledi. Aylık bazda ise ocakta yüzde 2,75, şubatta yüzde 3,99 ve martta yüzde 1,18 oranında düşüş kaydedildi. Doğalgaz tüketiminde de benzer bir tablo gözlendi. Toplam tüketim yüzde 6,68 azalarak 5,33 milyon standart metreküpten 4,98 milyon seviyesine düştü. En sert gerileme yüzde 16,86 ile şubat ayında yaşanırken, mart ayında yüzde 1,03’lük sınırlı bir artış dikkat çekti. Buna karşın içme suyu tüketiminde artış yaşandı. İlk üç ayda toplam tüketim yüzde 11,71 yükselerek 199 bin metreküpten 222 bin metreküpe çıktı. Özellikle mart ayında yüzde 25,58’lik artış öne çıkarken, şubat ayında da yüzde 11,74’lük yükseliş kaydedildi. Atıksu miktarında ise düşüş eğilimi sürdü. Toplam atıksu miktarı yüzde 16,46 azalarak 46,5 bin metreküpten 38,8 bin metreküpe geriledi. Aylık bazda en yüksek düşüş yüzde 21,35 ile şubat ayında gerçekleşti.

Enerji verimliliği ön planda

Açıklanan veriler, NOSAB’daki sanayi üretiminde enerji verimliliği ve tasarruf eğiliminin güçlendiğine işaret ederken, su kullanımındaki artış ise üretim süreçlerindeki değişim ya da kapasite kullanımındaki farklılaşmalarla ilişkilendiriliyor.

HOSAB’da elektrik tüketimi ilk çeyrekte dengeli seyretti

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) 2026 yılının ilk üç ayına ait elektrik tüketim verileri, yıl genelinde dengeli bir tabloya işaret etti. 2025 yılı ile karşılaştırıldığında toplam tüketimde değişim yaşanmazken, aylık bazda farklı yönlü hareketler dikkat çekti.

Ocak ayında elektrik tüketimi yüzde 1,96 azalarak 17,5 milyon kWh’den 17,2 milyon kWh seviyesine geriledi. Şubat ayında da benzer bir eğilim sürerken tüketim yüzde 1,07 düşüşle 16,7 milyon kWh’den 16,5 milyon kWh’ye indi. Mart ayında ise tablo tersine döndü. Elektrik tüketimi yüzde 3,41 artışla 15,2 milyon kWh’den 15,8 milyon kWh seviyesine yükseldi.

İlk çeyrek toplamına bakıldığında, 2025 yılında 49,6 milyon kWh olan tüketim, 2026’da da aynı seviyede kalarak değişim göstermedi. Veriler, yılın ilk iki ayında yaşanan düşüşün mart ayında telafi edildiğini ve genel tabloda dengeli bir seyir oluştuğunu ortaya koydu.

Doğalgaz tüketimi geriledi

HOSAB’ın 2025 ve 2026 yılı ilk çeyrek doğalgaz tüketim verileri, sanayi faaliyetlerinde belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Açıklanan rakamlara göre toplam tüketim, 2026’nın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,38 oranında düşüş gösterdi.

Ocak ayında tüketim 1,18 milyon metreküpten 1,14 milyon metreküpe gerileyerek %3,06’lık sınırlı bir düşüş kaydetti. Ancak asıl dikkat çekici gerileme Şubat ayında yaşandı. 2025’te 1,35 milyon metreküp olan tüketim, 2026’da 1,07 milyon metreküpe düşerek %21,21’lik sert bir daralma gösterdi. Mart ayında ise tablo tersine döndü; tüketim %9,05 artarak 1,05 milyon metreküpten 1,15 milyon metreküpe yükseldi.

Enerji tüketimi, organize sanayi bölgelerinde ekonomik aktivitenin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede HOSAB verileri, 2026’nın başında sanayi üretiminde dalgalı ancak genel olarak zayıf bir seyir yaşandığını gösteriyor. Önümüzdeki aylarda özellikle üretim siparişleri ve ihracat performansına bağlı olarak doğalgaz tüketiminde daha net bir yön oluşması bekleniyor.

Su tasarrufu ön planda

HOSAB’ın 2025 ve 2026 yılı ilk çeyrek 1. kalite su tüketim verileri, sanayi kullanımında belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre toplam tüketim, 2026’nın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %23,76 oranında azaldı.

Ocak ayında tüketim 41,8 bin metreküpten 31,3 bin metreküpe gerileyerek %25,10’luk düşüş kaydetti. Şubat ayında da benzer bir tablo görüldü; tüketim 39,7 bin metreküpten 29,7 bin metreküpe inerek yine %25,10 oranında azaldı. Mart ayında ise düşüş bir miktar sınırlı kalsa da devam etti. 40,7 bin metreküpten 32,1 bin metreküpe gerileyen tüketim, %21,10’luk azalış gösterdi. Üç ay boyunca kesintisiz şekilde aşağı yönlü seyreden tüketim verileri, 1. kalite su kullanımında genel bir daralmaya işaret ederken, aylar arasında anlamlı bir toparlanma görülmemesi dikkat çekti. İlk çeyrek toplamındaki güçlü gerileme, su tüketiminde yılın başından itibaren süregelen zayıf eğilimi ortaya koydu.

Atıksu kullanımında artış var

HOSAB’ın 2025 ve 2026 yılı ilk çeyrek 2. kalite su tüketim verileri, kullanımda dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu. Toplam tüketim, 2026’nın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre %45,55 yükseldi.

Ocak ayında tüketim 9,9 bin metreküpten 12,2 bin metreküpe çıkarak %23,14 artış gösterdi. Şubat ayında artış daha da hızlandı; 7,2 bin metreküpten 11,9 bin metreküpe yükselen tüketim %65,27 oranında büyüdü. Mart ayında da yukarı yönlü seyir sürdü ve tüketim 8,2 bin metreküpten 12,7 bin metreküpe çıkarak %55,37 arttı. 3 ay boyunca kesintisiz devam eden artış eğilimi, 2. kalite su kullanımında güçlü bir yükselişe işaret etti. Özellikle Şubat ve Mart aylarında kaydedilen yüksek oranlı artışlar, ilk çeyrek toplamındaki belirgin büyümenin ana belirleyicisi oldu.