Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyon, kentin gelişmiş sanayisi, stratejik konumu ve yatırım potansiyelini gözler önüne sererken, inşaat ve gayrimenkul sektöründe yeni iş birliklerinin kapısını aralayacak. 10 bin metrekarenin üzerindeki alanda düzenlenecek fuarda, hem yerli üreticiler hem de yabancı yatırımcılar bir araya gelerek yeni pazar fırsatlarını değerlendirme imkânı bulacak. Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı kapsamında düzenlenecek söyleşiler, zirveler ve seminerler ile sektörün geleceğine ışık tutulurken teknoloji ve yenilikçi çözümler de katılımcıların beğenisine sunulacak. Fuar, satışa hazır konut projelerinden ticari gayrimenkule, mimarlık hizmetlerinden finans ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede hizmetleri bir araya getirerek yatırımcılara kapsamlı bir platform sunacak.

‘Yükselen şehir’ vizyonu hayata geçiyor

İnşaat, yapı malzemeleri ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar ise fuarda; yapı sistemleri, yalıtım, cephe çözümleri, iklimlendirme, iç mimari ve dekorasyon gibi pek çok başlıkta ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Bursa’nın “yükselen şehir” vizyonunu destekleyen fuar, firmaları nitelikli alıcılarla buluştururken, kentin inşaat ve gayrimenkul sektöründeki rekabet gücünü de uluslararası alanda pekiştirmeyi hedefliyor. 23-25 Nisan tarihlerinde 10.00-18.00, 26 Nisan’da ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı’nın, sektörün tüm paydaşlarını Bursa’da buluşturması bekleniyor.