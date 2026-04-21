Mehmet Fikri Ünal’ın Divan Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurulun açılışında konuşan NOSAB Müteşebbis Heyeti ve NİLSİAD Başkanı Yalçın Aras “Bugün bölgemizin yönetim yapısı açısından önemli bir gündem maddesini değerlendirmek üzere bir aradayız. OSB Uygulama Yönetmeliği kapsamında genel kurul oluşumu için gerekli yasal eşik sağlanmış durumdadır. Ancak bugün burada esas olarak, bölgemizin mevcut yönetim yapısının devamına ilişkin değerlendirmeyi birlikte yapacağız” diyerek katılımcılara Genel Kurul’un amacını açıkladı. Aras sözlerini, “Müteşebbis heyet modeli, bugüne kadar bölgemizde planlı büyümenin, yatırımların koordinasyonunun ve ortak hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesinde önemli rol üstlenmiştir. Bugün ortaya konulacak irade; bölgemizin mevcut ihtiyaçları, devam eden projeleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yönetim modelimizin nasıl sürdürüleceğine ilişkin ortak kararı ifade edecektir. Amacımız; üretimin, yatırımın, sürdürülebilirliğin ve kurumsal istikrarın en güçlü şekilde devamını sağlamaktır. Alınacak kararın bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” diyerek tamamladı. Genel Kurul’da görüşlerini paylaşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ise sözlerine “Ne mutlu ki 25. Yılımızda bölgemizin bugününü ve geleceğini konuşmak üzere bir araya geldik. NOSAB, bugün yalnızca üretim yapan bir sanayi bölgesi değil; çevreye duyarlı altyapısı, güçlü sanayi kapasitesi, sosyal yatırımları ve ortak aklı esas alan yönetim anlayışıyla örnek gösterilen bir bölgedir” şeklinde başladı.

Sanayi bölgeleri kamusal sorumluluklarla yönetilir

Gülmez sözlerinin devamında, “Sanayi bölgeleri sadece rutin idari kararlarla değil; uzun vadeli yatırım planları, teknik süreçler ve kamusal sorumluluklarla yönetilir. NOSAB bugün enerji yatırımlarından meslek lisesi hedeflerine, yeşil dönüşümden sosyal projelere kadar yeni bir büyüme dönemindedir. Bu dönemde çoğulcu, katılımcı ve güçlü bir yönetim yapısının bölgemize katkı sağlayacağına inanıyor, yeni döneme ilişkin Genel Kurulumuzun vereceği kararın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Müteşebbis Heyet’e devam kararı alınırken, yeni Müteşebbis Heyet’te yer alacak üyeler de belirlendi. Buna göre, NOSAB’ın yeni yönetimi şöyle:

Müteşebbis Heyet:

Yalçın Aras (Başkan), Mehmet Fikri Ünal (Başkan Vekili), Levent N. Bezmez, Özgür Yıldız, Hakan Gündoğdu, Şükrü Sekmen, Yahya Beyce, Metin Şenyurt, Levent Bilek, Erol Gülmez, H. Burak Aras, Mustafa Dayanıklı, Ahmet Özkılıç, Abidin İzmirli, Hüseyin Zümbülova

Yönetim Kurulu:

Erol Gülmez (Başkan), Levent N. Bezmez (Başkan Vekili), Hakan Gündoğdu, H. Burak Aras, Özgür Yıldız