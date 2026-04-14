Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2025'i 15 milyar 770 milyon 383 bin dolara ulaşarak rekorla kapatan otomotiv tedarik (yan) sanayi ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde de yükselişini sürdürdü. Geçen yılın ocak-mart aylarında 3 milyar 798 milyon 429 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 4,4'lük artışla 3 milyar 964 milyon 670 bin dolara yükseldi. Yılın ilk 3 ayında 9 milyar 895 milyon 175 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam ihracatının yüzde 40'ını tedarik sanayi ürünleri oluşturdu. İlk çeyrekte 180'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

İlk 3'teki Almanya, Fransa ve İtalya'ya parça ihracatı arttı

Tedarik sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Almanya'ya 3 aylık tedarik sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttı. 2025'in ocak-mart döneminde bu ülkeye 827 milyon 218 bin dolar olan yan sanayi dış satımı bu sene aynı dönemde 923 milyon 486 bin dolara çıktı. Listenin ikinci sırasındaki Fransa'ya artış yüzde 10,15 olarak kayıtlara geçti. 2025'in ilk çeyreğinde 271 milyon 844 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edilen Fransa'ya bu sene aynı dönemde 299 milyon 446 bin dolarlık ürün gönderildi. Üçüncü sıradaki İtalya'ya tedarik sanayi ihracatı yüzde 24 artarak 224 milyon 697 bin dolardan 278 milyon 833 bin dolara çıktı.

ABD'ye 258 milyon dolarlık yan sanayi ihracatı

Ocak-mart döneminde, 4'üncü sırada bulunan ABD'ye yan sanayi dış satımında yüzde 4,6 düşüş yaşandı. ABD'ye bu dönemdeki yan sanayi ihracatı 270 milyon 703 bin dolardan 258 milyon 272 bin dolara geriledi. Bu dönemde 5'inci sırada yer alan Romanya'ya yan sanayi dış satımı yüzde 7,2 azalışla 249 milyon 310 bin dolardan, 231 milyon 274 bin dolara geldi. Ocak-Mart 2026'da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında İspanya 194 milyon 829 bin dolarla 6'ncı, Birleşik Krallık 194 milyon 90 bin dolarla 7'nci, Polonya 175 milyon 62 bin dolarla 8'inci, Çekya 111 milyon 281 bin dolarla 9'uncu, Belçika ise 96 milyon 211 bin dolarla en çok yan sanayi ihracatı yapılan 10'uncu ülke oldu.