BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Üyesi İmran Gümüş Battal’ın yürütücülüğündeki “Habitatı Yeniden Tasarlamak: Uyarlanabilir Konut Tasarımında Mekânsal Mantığın Rolü” başlıklı proje, TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu almaya hak kazandı. Proje, mekânsal analiz alanında uluslararası ölçekte öncü araştırma merkezlerinden biri olan İngiltere’de UCL Bartlett School of Architecture bünyesindeki Space Syntax Laboratory’de yürütülecek. Araştırma kapsamında özellikle Dünya Habitat Ödülleri alan çağdaş konut projeleri mercek altına alınacak. İnsanların yaşam kalitesini artıran tasarım yaklaşımlarının inceleneceği projede; konutların yalnızca bir barınma alanı olmadığı, insanların birbirleriyle etkileşim kurduğu, sosyal ilişkiler geliştirdiği ve çevreyle uyum içinde yaşadığı bir yaşam alanı olduğu vurgulanacak.

Amaç, sürdürülebilir konut tasarımlarına katkı

Çalışma hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi İmran Gümüş Battal, “Farklı ülkelerde ödül almış konut projelerini karşılaştırarak bu projelerde insanların bir araya gelmesini sağlayan ortak alanlar, erişilebilir tasarım çözümleri, çevreye duyarlı uygulamalar ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenen mimari yaklaşımlar gibi unsurları analiz edeceğiz. Amacımız, dünyadaki başarılı konut örneklerinden elde edilen deneyimleri ortaya koyarak daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve yaşanabilir konut tasarımlarına katkı sağlamak. Elde edeceğimiz bulguların, hem mimarlık alanındaki bilimsel çalışmalara hem de konut politikaları ve şehir planlaması süreçlerine yol göstermesini bekliyoruz” dedi.

Rektör Naci Çağlar: Uluslararası araştırma iş birliklerine büyük önem veriyoruz

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise üniversitenin uluslararası araştırma iş birliklerine büyük önem verdiğini belirterek, “Akademisyenlerimizin dünya çapındaki araştırma merkezleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalar, üniversitemizin bilimsel üretim gücünü artırırken aynı zamanda şehirlerin ve toplumların ihtiyaçlarına çözüm üreten bilgi üretimine de katkı sağlıyor. Akademisyenimizin İngiltere’de gerçekleştireceği bu araştırmanın, sürdürülebilir ve insan odaklı konut tasarımı konusunda önemli bilimsel çıktılar ortaya koyacağına inanıyorum. Elde edilecek sonuçların hem akademik dünyaya hem de şehircilik ve konut politikalarına değerli katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.