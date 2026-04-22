Tetkik kapsamında düzenlenen açılış toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurumun toplam kalite yönetimi yolculuğundaki kararlılığına değindi. 2019 yılında başlatılan çalışmaların 2021 yılında başarıyla sonuçlandığını hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, tüm üniversiteyi kapsayan bu belgenin ilk kez o dönemde kurumsal yapıya kazandırıldığını ifade etti. Rektör yardımcılığı görevini üstlendiği önceki yönetim döneminde de sürecin son derece sağlıklı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, devlet yönetiminde sürekliliğin temel ilke olduğunu belirterek önceki yönetimden devralınan kalite vizyonunu aynı titizlikle sürdüreceklerini kaydetti. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Yılmaz, “Özellikle Kalite Koordinatörlüğümüzün gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı başta Öğr. Gör. Yasemin Özdemir hocamız ve tüm ekibi olmak üzere, burada görev alan tetkikçilerimize teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin kalite çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi ve çok daha üst seviyelere getirilebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.