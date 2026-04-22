BALKANTÜRKSİAD Akademi Başkanı Op. Dr. Fatma Akalp açılışından sonra konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, “Bu tip etkili seminerler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu seminerin bir vergi veren olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinize katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Seminerde ilk konuşmacı Eski Vergi Müfettişi ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Arıcı, yapay zekanın vergilendirmede kullanılmaya başlandığı ve devletin denetleme mekanizmalarının yapay zeka yardımcı araçlarını kullandığını ifade etti. Mustafa Arıcı, “Bu sistem temelde mükelleflerin uyum göstermesi için gereken zemini hazırlamayı hedefliyor” şeklinde konuştu. İkinci konuşmacı Eski Vergi Müfettişi ve Avukat Şebnem Becce Özdemir de, yeni sistemin hukuki açıdan değerlendirmesini yaptı. Özdemir konuşmasında, “Bu alanda alınacak hukuki danışmanlık hizmeti, firmanın zora düşmesinin önüne geçebilir. Yeni sisteme tam olarak adapte olunabilmesinin yanında, vergi müfettişinin fikri belirleyicidir. Bundan dolayı vergi müfettişiyle gerçekleştirilen görüşmenin müstakil bir dilekçe ile belgelenmesi dikkat edilmesi gereken asıl unsurdur” diyerek hukuki boyutunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Üçüncü konuşmacı Eski Vergi Müfettişi ve Denetim Direktörü Onur Kandiloğlu ise, sürecin işleyişiyle ilgili bilgiler verirken ‘yüksek gelir grubu’ tanımını açıkladı. Kandiloğlu, “Yeni sistemle beraber, işleyişte oldukça önemli değişimler bulunmakta. Bu değişimlere ayak uydurabilmenin önemi bir yana, eskiye dönük yapılacak sorgulamalarla beraber, şirketlerin daha dikkatli davranması büyük bir öneme sahip. Bu sürece dahil olmamak için gönüllü uyum sürecine dahil olmak en temel noktadır. Buna ek olarak kar dağıtımının düzenli olarak yapılması gerekmektedir” diyerek konuşmasını bitirdi. Etkinlik soru-cevap kısmının ardından BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu’nun plaket takdimiyle sona erdi.