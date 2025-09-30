Yerel zincir market yöneticilerinden kamu kurum temsilcilerine, sektör profesyonellerinden medya mensuplarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlayan REVEGO standı, teknolojik çözümleriyle dikkat çekti. TPF Başkanı Ömer Düzgün ve BURSA PERDER Başkanı Haşim Kılıç’ın da aralarında bulunduğu ziyaretçiler, REVEGO’nun geliştirdiği çevre dostu çözümleri yakından inceledi. Etkinlik boyunca sergilenen iECO Depozito İade Makineleri, kullanıcı dostu arayüzü ve sürdürülebilirlik odaklı altyapısıyla katılımcıların yoğun ilgisini topladı. Ziyaretçiler, makinelerin işleyişini yakından inceleyerek hem geri dönüşüm sürecinde sağladığı kolaylıkları hem de operasyonel verimlilik açısından sunduğu katkıları deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca REVEGO uzmanları, IoT tabanlı çevre teknolojilerinin yerel zincirlerin iş süreçlerine entegrasyonu konusunda detaylı bilgiler paylaştı. Blu.xone markası ile sağlanan bulut tabanlı altyapının, depo ve mağaza operasyonlarında anlık veri akışı ve raporlama imkânı sunduğu aktarıldı. Bu sayede zincir marketlerin hem depo yönetimi hem de müşteri tarafında daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçleri oluşturabileceği vurgulandı. REVEGO Satış Direktörü İlker Özçetin ise etkinlikte yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yerel zincir yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hizmetlerimizin yalnızca çevresel faydalarıyla değil, aynı zamanda işletmelere sunduğu ekonomik avantajlarla da öne çıktığını gördük. Depozito iade sistemlerimiz, maliyetleri düşürürken müşteri deneyimini de güçlendiriyor. Gelen yoğun ilgi ve geri bildirimler, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri ve projeler için önemli adımlar atmayı planlıyoruz.”