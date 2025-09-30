Lothbrog Makine, 6400 metrekarelik faaliyet alanı ve konularında uzman 95 kişilik ekibi ile müşterilerine yenilikçi çözümler sunuyor. 12 kişilik deneyimli satış ekibi, müşterilerine doğru ürün seçiminde rehberlik ederken 10 kişilik operasyon ekibi prosedürel desteği kusursuz bir şekilde sağlıyor. 55 elektronik mühendisi ve 40 tam donanımlı servis aracından oluşan ekibi ile firmanın servis destek ağı, Türkiye’nin her köşesine 7/24 hizmet sunabiliyor.

MAKTEK Konya ve SMTech İstanbul’a katılacak

Makine sektörünün önde gelen firmalarından Lothbrog, bu yıl 2 tane önemli fuara da katılım sağlayacak. İlki 8-11 Ekim 2025 tarihinde Konya’da düzenlenecek olan MAKTEK Konya fuarı, ikincisi ise 5-8 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Eurasia SMTech İstanbul fuarlarında yaklaşık 500 metrekarelik stant alanıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarlarda fiber lazer kesim makineleri, büküm makineleri ve lazer kaynak makineleri gibi sektördeki en son teknolojileri sergileyecek. Firmaya göre bu fuarlar, yalnızca ürün tanıtımı için değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini artırmak ve sektördeki gelişmeleri doğrudan gözlemlemek açısından büyük önem taşıyor.

Akıncıoğlu: “En son teknolojileri tanıtmayı hedefliyoruz”

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, fuarların sektördeki stratejik önemine dikkat çekerek, “Lothbrog Makine olarak, fiber lazer kesim makinelerinden büküm makinelerine ve lazer kaynak makinelerine kadar uzanan geniş yelpazemizi fuar ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Sektördeki en son teknolojileri tanıtmayı hedefleyen firmamız, makinelerimizi doğrudan son kullanıcılarla paylaşarak hem yenilikçi çözümler sergileyecek hem de markamızı güçlü bir şekilde temsil edecektir” şeklinde konuştu.



