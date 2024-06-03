Fabrika, market, depo, iş yeri, ev ve hobi olmak üzere geniş perspektifte pek çok ürünü online platformda tüketiciler ile buluşturan Gökçelik, üretimde gerçekleştirdiği dijitalleşmeyi satış kanallarına da taşımayı başardı. Perakende, toptan veya proje bazında ürün ve hizmetler sunan sitenin hedef kitlesi, 7’den 70’e herkesi kapsıyor.

Aras: “e-ticarette payımızı artırmayı hedefliyoruz”

E-ticaret yatırımı hakkında bilgi veren Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Şirketimizde göreve gelen ikinci kuşak ile birlikte biz de teknoloji ve dijitalleşme alanındaki dönüşümümüzü hızlandırdık. Temellerini 2023 yılına attığımız ve hızla geliştirerek tüketicilerin hizmetine sunduğumuz rafiste.com yatırımımız, beklediğimizden de iyi bir performans sergiliyor. Market arabasından hasır sepete, depo rafından banyo, mutfak araç gereçlerine kadar binlerce ürünü tüketiciler ile buluşturduğumuz e-ticaret platformumuzda ayrıca Gökçelik Ar-Ge ve tasarım ekibi tarafından hazırlanmış özel tasarım ürünleri de sergileme imkanı buluyoruz. Bu alanda yatırımlarımıza devam ederek e-ticaret pastasından alacağımız payı büyütmeye gayret göstereceğiz” dedi. Standa gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Yalçın Aras rafiste.com’u yeni doğmuş bir bebek olarak gördüklerini ve bu alanda yatırımlarını sürdürerek gelişmesi için gerekeni yapacaklarını kaydetti.