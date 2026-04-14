2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu kısa bir süre kamuoyuyla paylaşan ve Global Sustainability Awards’tan ödülle dönen Gökkuşağı Koleji, Bursa Sürdürülebilirlik Başarı Ödülü sahibi, otomotiv sektörünün öncü ismi SEGER’in üst düzey yöneticilerini öğrencileriyle buluşturdu. Bilim, teknoloji ve çevresel farkındalığın ön planda olduğu buluşmada, öğrenciler ve sektör temsilcileri daha yaşanabilir bir dünya vizyonunu paylaştı. Etkinlik kapsamında Gökkuşağı Koleji öğrencileri, gerçekleştirdikleri Osiloskop Deneyi ve teknik sunumlarıyla dikkat çekerken, gençlerin analitik yaklaşımı ve bilimsel dili, SEGER yöneticileri tarafından ilgiyle takip edildi. Söyleşide Seger’in sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşan Genel Müdür Mine Tuna, dünyanın gelecek nesillerden ödünç alınan bir emanet olduğuna vurgu yaparak,

firmanın 1981’den bu yana süregelen yolculuğunun son yıllarda teknolojik bir dönüşüme uğradığını belirtti. Tuna, “Kendimizi artık sadece bir korna üreticisi değil, mobilite alanında teknoloji tasarlayan bir firma olarak tanımlıyoruz. Bu dönüşümün merkezinde ise sürdürülebilirlik var. TÜBİTAK destekli ‘Yeşil Korna’ projemiz gibi somut adımlarla çevreye ve topluma değer katmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Seger Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eren Jale Yörükoğlu ise öğrencilere çevreye duyarlı üretim politikaları, toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri ve sürdürülebilir yönetişim konularında detaylı bir sunum yaparak, bu kavramların bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Eğitim ve sanayi iş birliğinde güçlü vizyon

Bilim, teknoloji ve çevresel farkındalık ekseninde gerçekleşen organizasyon, okul-özel sektör iş birliğinin eğitime kattığı değeri gözler önüne serdi. Soru-cevap bölümünde sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalayan öğrenciler, sürdürülebilir bir gelecek için merak ettikleri sorulara yanıt aradı. Gökkuşağı Koleji, sürdürülebilirliği sadece bir ders konusu olarak değil, bir yaşam biçimi ve kurum kültürü olarak öğrencilerine aşılamaya; geleceği bugünden inşa etmeye devam ediyor.