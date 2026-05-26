MEKAŞ Yemek Sanayi, kapılarını bu kez geleceğin özel şef adaylarına açtı. Özel çocukların iş ve sosyal hayata kazandırılmasını amaçlayan Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, MEKAŞ’ın modern üretim tesislerine teknik bir gezi gerçekleştirdi. Özel öğrenciler, gezi boyunca toplu yemek üretiminin mutfağına yolculuk etti. MEKAŞ uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette; hijyen kuralları, mutfak ekipmanlarının kullanımı ve yemek hazırlık aşamaları öğrencilere olarak anlatıldı. Kendi okullarındaki atölyelerde öğrendikleri teorik bilgileri modern tesisinde gözlemleme fırsatı bulan gençler, profesyonel mutfak disipliniyle tanıştı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren okul yetkilileri; 2012 yılından bu yana süregelen eğitim faaliyetleri kapsamında, bu tür saha gezilerinin öğrencilerin özgüvenlerini artırdığını vurguladı. Mezunlarının istihdama katılım oranının yüksekliğine dikkat çeken eğitimciler, MEKAŞ gibi sektör lideri kurumların desteğinin, öğrencilerin "kendi ayakları üzerinde durabilme" hedefine büyük katkı sağladığını belirtti. MEKAŞ Yemek Sanayi yetkilileri ise konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: " Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu, Bursa için çok kıymetli bir değer üretiyor. Bu okullardan düzenli stajer de alıyoruz. Bizler de bugün burada, özel öğrencilerimizin azmine ve yeteneğine şahitlik ettik. Sektörümüzün kapıları, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen tüm gençlerimize her zaman açıktır. Eğitim ile her türlü engelin ortadan kaldırılabileceğine inanıyor, bu anlamlı projenin paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz." Gerçekleştirilen teknik gezi, öğrencilerin sektörle bağ kurmalarını sağlarken; toplu yemek üretim süreçlerine dair farkındalıklarını artırarak, motivasyon dolu bir gün geçirmelerine vesile oldu.