Marmarabirlik’in sosyal sorumluluk vizyonuyla hayata geçirdiği “Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler” projesi, Mudanya Dereköy, Gemlik Umurbey ve Orhangazi’nin ardından bu kez Balıkesir’in Erdek ilçesinde öğrencilerle buluştu. Karşıyaka İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, zeytin ve zeytinyağını yalnızca bir gıda ürünü olarak değil; kültürel mirasın, sağlıklı yaşamın ve üretim bilincinin önemli bir parçası olarak tanıma fırsatı yakaladı. Etkinlikte konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, çocukların küçük yaşlarda doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çekerek, “Biz sadece zeytin üreten bir kurum değiliz; aynı zamanda bu coğrafyanın kültürünü, emeğini ve üretim bilincini geleceğe taşıyan büyük bir aileyiz. Çocuklarımızın zeytini tanımasını, üretimin değerini öğrenmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasını çok önemsiyoruz. ‘Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler’ projesiyle çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de zeytin kültürüyle güçlü bir bağ kurmasını hedefliyoruz” dedi.