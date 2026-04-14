Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren birliklerde gerçekleştirilen genel kurullarla birlikte başkanlık görevlerinde değişim yaşandı. Tekstil, hazır giyim ve otomotiv sektörlerini temsil eden üç önemli birlikte yapılan seçimlerin ardından yeni başkanlar belirlenirken, sektörlerde yeni bir dönem başladı. Gerçekleşen değişim, Bursa’nın ihracat odaklı üretim gücünde dönüşüm, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet başlıklarının daha da ön plana çıkacağı bir sürece işaret ediyor.

UTİB’de bayrak İpeker’e geçti

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla UİB Genel Sekreterlik binasında gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde, 8 yıldır başkanlık görevini yürüten Pınar Taşdelen Engin, görevini İhsan İpeker’e devretti. Genel kurulda konuşan Engin, görev süresi boyunca pandemi, küresel krizler ve ekonomik dalgalanmalara rağmen sektör adına önemli projelere imza attıklarını belirterek, tekstil sektörünün ihracattaki güçlü konumunu koruduğunu vurguladı. Sektörün 2025 yılını güçlü bir performansla kapattığını ifade eden Engin, UTİB’in ihracatının 1,22 milyar dolara ulaştığını ve kilogram başına ihracat değerinde artış sağlandığını dile getirdi. Engin, yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, tasarım yarışmaları, UR-GE projeleri, eğitim programları ve uluslararası organizasyonlarla sektörün gelişimine katkı sunduklarını belirtti. Yeni Başkan İhsan İpeker ise konuşmasında birlik, devamlılık ve dönüşüm vurgusu yaparak, geçmiş dönemde hayata geçirilen projelerin üzerine yenilerini ekleyeceklerini söyledi. Küresel rekabetin değişen dinamiklerine dikkat çeken İpeker, tekstil sektörünün artık sadece üretimle değil; sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretimle öne çıkması gerektiğini ifade etti. Teknik tekstillerden döngüsel ekonomiye kadar geniş bir dönüşüm sürecine işaret eden İpeker, bu süreçte aktif rol üstleneceklerini belirtti.

UHKİB’de Özkarakaşlı dönemi

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (UHKİB) gerçekleştirilen genel kurulda ise Haluk Özkarakaşlı, üyelerin tamamının oylarını alarak başkanlığa seçildi. Toplantının açılışında konuşan önceki dönem başkanı Nüvit Gündemir, hazır giyim sektörünün son yıllarda küresel daralma ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti. 2022 yılında 1 milyar doların üzerinde olan ihracatın 847 milyon dolar seviyelerine gerilediğini hatırlatan Gündemir, özellikle kur politikaları ve maliyet artışlarının sektör üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi. Sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni Başkan Haluk Özkarakaşlı ise görevi bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirterek, sektörü daha ileriye taşıma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Hazır giyim sektörünün yalnızca üretim değil, aynı zamanda tasarım, marka ve sürdürülebilirlik alanlarında da güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Özkarakaşlı, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere çevreci üretim standartlarına uyumun öncelikli gündemleri arasında yer alacağını ifade etti. Dijitalleşmenin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlere entegre edilmesi gerektiğini belirten Özkarakaşlı, katma değerli üretimi artıracak tasarım odaklı projelere ağırlık vereceklerini dile getirdi.

OİB’de yeni başkan Kemal Yazıcı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 2025 yılı Genel Kurulu da UİB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerin sonucunda Ecoplas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, üyelerin tamamının oylarını alarak OİB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Görev süresi sona eren Baran Çelik, açılış konuşmasında otomotiv sektörünün son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, 2018 yılında 31,5 milyar dolar olan ihracatın 2025 yılında 41,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Çelik, sektörün yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, yürütülen projeler ve uluslararası faaliyetlerle de güç kazandığını ifade etti. Yeni Başkan Kemal Yazıcı ise otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çekerek, ihracatı artırmaya yönelik üç temel başlıkta çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Yazıcı, “Geleceğe hazırlanmak ve ihracat artışı”, “rekabetçi otomotiv sanayi” ve “güçlü birlik ve üye ilişkileri” başlıklarına odaklanacaklarını belirtti. Avrupa Birliği’nin sıfır emisyonlu araçlara geçiş hedefinin sektör için kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yazıcı, bu dönüşüme hızlı uyum sağlanmasının zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Yeni dönemde ortak hedef: Dönüşüm ve rekabet gücü

UİB bünyesindeki üç önemli birlikte yaşanan yönetim değişimleri, Bursa ihracat ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Tekstil, hazır giyim ve otomotiv gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinde görev alan yeni yönetimlerin; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, inovasyon ve katma değerli üretim başlıklarında daha güçlü adımlar atması bekleniyor. Gerçekleştirilen genel kurullar, yalnızca bir görev değişimini değil, aynı zamanda küresel rekabetin hız kazandığı yeni döneme uyum sağlayacak stratejik bir dönüşüm sürecinin de başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

UMSMİB ve UYMSMİB’de seçim 16 Nisan’da yapılacak

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Genel Kurulu, 16 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek. Aynı gün içerisinde Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) üyeleri de sandık başına gidecek. UYMSİB Genel Kurulu’nun ise 16 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00-17.00 arasında yapılacağı bildirildi. Gerçekleştirilecek genel kurullarla birlikte, Bursa’nın ihracatında önemli paya sahip olan yaş meyve-sebze ve mamulleri sektörlerinde de yeni yönetimlerin belirlenmesi bekleniyor.