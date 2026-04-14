Otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Koçaslanlar Motorlu Araçlar, engelli bireylerin araç satın alma ve kullanım süreçlerinde karşılaştığı zorluklara çözüm sunmak amacıyla geliştirdiği “Engelsiz Showroom” projesini hayata geçirdi. Renault Dacia yetkili satıcı ve servisi olarak Bursa İnegöl ve Kestel’de faaliyet gösteren şirket, bu proje ile erişilebilir, bütüncül ve sürdürülebilir bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında engellilere özel dizayn edilen showroom ve sağlanan özel hizmetlerin yanında, müşterilere Medicana Bursa Hastanesi’nde özel indirimler sunuluyor.

Yetkili serviste yüzde 20 indirim

Koçaslanlar Motorlu Araçlar tarafından Bursa-Kestel’de açılan Renault Dacia Showroom’u, Engelsiz Showroom Projesi kapsamında ÖTV muaf müşterilere özel müşteri danışmanı, öncelikli servis randevusu alma imkanı, engelli dostu ulaşım desteği, vale ve araç teslim hizmeti sağlıyor. Ayrıca ücretsiz araç check-up hizmeti, servis ve işçilikte yüzde 20 indirim, yedek parçada özel fiyatlar, Koçaslanlar Sigorta Marka Kasko İndirimi, estetik ve oto kuaförde yüzde 15 indirim gibi pek çok avantaj sunuyor.