Başarılarını bir üst seviyeye taşıyan öğrenciler, kendi alanlarında ilk 10’a girerek Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. Bu önemli derece, öğrencilerin bilimsel düşünme becerileri, disiplinli çalışmaları ve proje üretme konusundaki yetkinliklerini bir kez daha ortaya koydu. Uludağ Koleji’nin elde ettiği bu başarıda, öğrencilerin çevre bilinci ve toplumsal fayda odaklı projeler geliştirmesi de dikkat çekti. Eğitim kadrosunun rehberliğiyle yürütülen çalışmalar, gençlerin bilimsel araştırma kültürünü erken yaşta benimsemesine katkı sağladı. Okul yönetimi, başarıda emeği geçen öğrencileri tebrik ederken, sürece rehberlik eden öğretmen Nigar Atar’a da teşekkür etti. Uludağ Koleji, bilimsel alanda elde ettiği bu başarıyla eğitimdeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.