Ford Trucks Türkiye’nin talebi doğrultusunda geliştirilen sistem, yalnızca kesim performansını değil, aynı zamanda operatör güvenliğini de ön planda tutan yapısıyla öne çıkıyor. Bu iş birliği, sanayide güvenlik odaklı yaklaşımın giderek daha fazla benimsendiğini de ortaya koyuyor. BEKAMAK Satış Direktörü Şafak Çetiner, geliştirdikleri çözümle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sanayide verimlilik kadar çalışan güvenliği de kritik bir başlık haline geldi. Biz de bu bilinçle hareket ederek, yalnızca yüksek performanslı makineler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda operatör güvenliğini maksimum seviyeye çıkaran çözümler geliştiriyoruz. Ford Trucks Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, güvenli üretim anlayışının somut bir örneği oldu” dedi. Çetiner, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretmeye devam edeceklerini belirterek, “BEKAMAK olarak hedefimiz, sektörde hem performans hem de güvenlik standartlarını birlikte yükseltmek. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki yatırımlarımızı sürdürerek, iş ortaklarımıza katma değer sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.