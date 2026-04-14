Bursa Uludağ Üniversitesi Keles Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü ile gerçekleştirilen görüşmede, öğrencilerin sahada aktif rol alacağı uygulamalı eğitim süreçleri masaya yatırıldı. Keles Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özgür, Müdür Yardımcısı Hasan Karahan ve Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Dr. Ayşe Kevser Bilgin, MEKAŞ Yemek Sanayi Genel Müdürü Mehmet Emin Kuyu ile İşletme Müdürü Esra Öztürk Kuyu’yu ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada, 3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında öğrencilerin doğrudan sektörle buluşturulması hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliği adımı atıldı. Toplantıda, öğrencilerin üretim sahasında deneyim kazanacağı uygulamalı eğitim süreçleri, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak staj ve işbaşı programları ile öğrenci odaklı etkinlikler ele alındı. Bu kapsamda, gençlerin mezuniyet öncesinde iş hayatına daha hazır ve donanımlı bireyler olarak katılmaları için ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Ziyarette konuşan MEKAŞ Yemek Sanayi Genel Müdürü Mehmet Emin Kuyu, sektör ile akademi arasındaki bağın güçlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Gıda sektöründe kaliteyi sürdürülebilir kılmanın yolu, iyi yetişmiş insan kaynağından geçiyor. Bu noktada eğitim kurumlarıyla kurulan güçlü iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz. Öğrencilerin teorik bilgilerini sahada pekiştirmeleri, hem sektörümüz hem de gençlerimizin kariyer yolculuğu açısından büyük bir kazanım sağlayacaktır” dedi. Öte yandan toplantıya katılan DEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşar ile de Vakıf ile okul arasında geliştirilebilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda, bölgesel kalkınmaya katkı sunacak eğitim ve araştırma çalışmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen iş birliğiyle, hem öğrencilerin mesleki donanımlarının artırılması hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.