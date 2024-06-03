WIN EURASIA, bu yıl da imalat sektörünün en önemli oyuncularını bir araya getirerek, en yeni ürünlerle endüstriyel dönüşüme öncülük etmeye hazırlanıyor. 17 ülkeden 660’un üzerinde katılımcı firma ile yaklaşık 102 ülkeden 39 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altına bir araya getirecek fuara Bursa’dan 22 firma katılacak

AYDIN DAĞTEKİN

Sektöründe bölgenin en büyük uluslararası fuarı olma özelliğini taşıyan WIN EURASIA, 5-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 30’uncu kez imalat sanayine kapılarını açacak. 30 yıldır imalat sanayinin tüm bileşenlerini bir araya getiren Avrasya Bölgesi’nin lider endüstri fuarı WIN EURASIA, 2024 organizasyonunda imalat sanayindeki yeniliklere ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6 salonda toplam 55 bin metrekarelik fuar alanında enerji, elektrik, elektronik teknolojileri, kaynak ve robotik Kaynak teknolojileri, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, iç lojistik çözümleri, endüstriyel üretim makinaları, endüstriyel otomasyon ve fabrika otomasyon sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren yüzlerce firma, en yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

5G, Dijital Fabrikalar, Yapay Zekâ, Endüstri 5.0 ve Metaverse alanının yanı sıra, Hidrojen Özel alanı ve ComVac Kompresör, Vakum ve Basınçlı Gaz Ekipmanları ve Teknolojileri Özel Alanı ile fuara ayrı bir renk katacak. Ziyaretçiler 40 markanın bir araya gelerek inşa ettiği, 30 farklı 5G kullanım senaryosunun Türkiye'de ilk defa eş zamanlı entegre bir şekilde çalışacağı demo fabrikayı, 5G Arena özel alanında görebilecek. Yaklaşık 500 metrekare alanda kurulacak demo fabrika 5G hızıyla deneyimlenecek.

Öte yandan fuar kapsamında MAKFED ve MAİB’in destekleri ve Hannover Fairs Turkey’in global ağı ile beraber 22 ülkeden 250’den fazla nitelikli satın almacı İstanbul’da ağırlanacak ve katılımcı firmalarla B2B görüşmeler düzenlenecek. 2024 yılında GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 21,1 ve ihracatının da 252,3 milyar dolar olması beklenen imalat sanayinin temsilcileri de 30’uncu yılını kutlayan WIN EURASIA fuarına hazır olduklarını bildirdi.

WIN EURASIA’YA KATILAN BURSALI FİRMALAR*

AGES OTOMASYON ATİK ENDÜSTRİYEL COMPONENT MONTAJ SİS. CRP ROBOT DETAY ENDÜSTRİ EKİPM. ELS LIFT EMKO ELEKTRONİK GERA VİNÇ GÖKÇELİK HİD-TEK MAKİNA IED MAKİNE MAXIMATOR TÜRKİYE OACON PEAK TEKNİK MÜH. PODİM ZIMPARA RETA OTOMASYON RMK MEKATRONİK SIFF ELEKTROMEKANİK SMK MAKİNA VIAS ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER VİDKOM KOMPRESÖR WEIDE TÜRKİYE - EMO ARGE

*Liste alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.