Bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından olan Granfondo’nun Bursa organizasyonu, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu himayesinde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen Granfondo Bursa’nın startı, Bursa OSB Hizmet Binası önünde başladı. 6 farklı ülkeden toplam 700’ü aşkın yarışmacının katıldığı yarışmada, 40 kadın, 15 paralimpik sporcu da pedal çevirdi. Granfondo Bursa, uzun ve kısa olmak üzere toplam 166 km uzunluğundaki rotasıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Hasköy'den başlayan Çekrice, Dereköy, Mirzaoba ve Kaymakoba mahallelerinden geçip antik kasaba Tirilye’ye ulaşan yarış, Tirilye’den Mudanya’ya devam etti. Göynüklü ve Nilüferköy’den geçerek Bursa OSB hizmet binasında sona eren bu eşsiz güzergâh, sporculara Bursa’nın doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı sundu. Uzun etap 98 km, kısa etap 68 km’lik etabın sonunda sporcular, Bursa OSB ana hizmet binasında düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.