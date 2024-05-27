AYDIN DAĞTEKİN

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda ilçeye kazandıracakları hizmetler ve yapacakları yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Aydın, Haziran ayının ilk haftasında hizmete açılacak olan Osmangazi Meydanı’ndaki Halk Lokantası’nda Bursa medyası ile bir araya geldi. Toplantının yapıldığı Halk Lokantası’nı Haziran ayının ilk haftasında hizmete açacaklarını açıklayan Aydın, “4 çeşit yemeği 80 liradan sunacağımız bu lokantamız, özellikle dar gelirli yurttaşlarımıza, ekonomik sıkıntı içerisinde, günübirlik koşuşturma içerisinde ucuz yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Saat 11.00 ile 15.00 arası hizmet vereceğiz. Amacımız esnafa rakip olmak değil, onlarla rekabet etmek değil. Ancak günümüz koşullarında bir et yemeğinin 200 lira olduğunu hesaba, burada o gün yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza uygun fiyatlı hizmet vereceğiz” dedi.

Kültürel etkinliklerin yanında rutin belediyecilik faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkat çeken Başkan Aydın, “Seçim döneminde vaat ettiğimiz sözler var. Çarşamba günü Çirişhane’de ilk temelimizi attık. Hamitler’de de ilk kreşimizin temelini atıyoruz. İlçemizde 7-8 daha kreş tespiti yaptık” ifadelerini kullandı. Daha sonra Osmangazi Meydanı’nda Genç Kafe’yi hizmete açacaklarını anlatan Erkan Aydın, “Uluslararası zincirlerde satılan bir kahve 100 lira iken burada maliyetine 20 liradan üniversiteli öğrencilerimize ikram edeceğiz. Altında kütüphanesi var. Ücretsiz internet olacak, ücretsiz çorba da dağıtacağız” dedi.

Deprem ve kaçak yapılaşma

Okulların kapanmasının ardından öğrencilere yönelik gezici kütüphane çalışmasını başlatacaklarını kaydeden Aydın, Bursa’nın deprem kuşağında olduğu bilinciyle kentsel dönüşüm çalışmalarına önem vereceklerini ve kaçak yapıyla mücadele edeceklerinin bilgisini de verirken, “Ovaya doğru kaçak yapılaşmayı engellememiz gerekiyor. Çok hızlı kaçak yapılaşma var. 50 yıllık hızlı sanayileşme ve getirdiği göç, bunun getirdiği çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu şehirlerden birisi Bursa. Bununla etkin mücadele edeceğiz” diye konuştu.