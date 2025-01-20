Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine iş dünyasının önemli isimleriyle buluşma ve kariyer bilinci oluşturma fırsatı sunan Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. Bu ayki etkinliğin konuğu Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı oldu.

Matlı, iş hayatına çocukluk yıllarında başladığını anlattı. Ticaret hayatına 6 yaşında simit satarak başladığını söyleyen Matlı, “Ticaretin ne demek olduğunu o yaşlarda öğrendim. Babam rahmetli Ömer Matlı’nın yanında çalışarak bu yolda ilerledim. Yaz tatillerinde bile durmadan çalıştım. Bu süreçte hem hayatımdan hem de ailemden birçok fedakârlık yapmak zorunda kaldım. Şunu unutmayın; başarının temelinde fedakârlık ve özveriyle çalışmak vardır” dedi. Gençlere hayatta doğru insanlarla bağ kurmanın önemine dikkat çeken Matlı, şunları anlattı:

“Hayatta sizi ileriye taşıyacak insanlarla dostluk kurun. Çalışın, fırsatları değerlendirin ve üretmeyi asla bırakmayın. Üretmek yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda topluma ve geleceğe değer katmanın en önemli yoludur,” dedi. Gençlerin hedefleri doğrultusunda kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini ve karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirmelerini tavsiye eden Özer Matlı, “Hayatın her aşamasında eğitime ve kendini geliştirmeye önem vermek gerekir. Mezun olduğum bu okulda sizlerle bir arada olmak benim için çok kıymetli. Başarılı bir gelecek için çalışmaya devam edin ve hayallerinizin peşinden gidin.”