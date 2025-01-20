Hastane yönetimi, doktorları ve diğer çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen kutlamada konuşan Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, 150 yıllık hedefinin yüzde 10’luk kısmını tamamladıklarını söyledi. Bilgen, “Geride bıraktığımız 14 yılda, 1 hastaneyken 4 ayrı sağlık kurumuna ulaştık. Medicabil Sağlık Grubu bünyesinde Nilüfer Hastanemiz, Yıldırım Hastanemiz, Yıldırım’da Rodsomer Görüntüleme Merkezimiz ve Nilüfer’deki Evde Bakım Merkezimiz ile sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Çalışan sayımız 618’e çıktı. Yine bu dönemde yüz binlerce hasta muayenesi, cerrahi ve dahili tedaviler gerçekleşti. Bunu hep birlikte başardık ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Kutlama programında, Medicabil Sağlık Grubu’nda 15 yıldır çalışan Osman Ağbaba, ⁠Sinan Torlak, Hatice Aydınlı, Yeliz Şahin, Damla Günaydın, Cüneyt Atasoy, Öznur Herekeliler, Gamze Çakıroğlu, Gönül Subaşı, Ayşe Eski, Cemil Taşkın, Tuba Özaydın, Hülya Hakyemez, Fadime Türk, Duygu Kahya, Melek Demirsen, Abdullah Loğa ve Tülay Öztürk’e teşekkür plaketi verildi.