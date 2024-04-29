Okul Müdürü Celal Arslan, sürecin nasıl başladığını, kendilerine neler kattığı ve kalite ile neler amaçladıklarını şöyle anlattı:

“ÖBAAFL, temel stratejisi olan öğrenci merkezli eğitimi ön planda tutmaktadır. Kontrollü ve sınırsız kaynak desteği, rehberlik hizmetleri, birebir görüşmeler, kişiye özel ders programları, günlük ödev takibi, veli bilgilendirme sistemi ve kişiye özel soru bankalarıyla öğrencilerin eksiklerini yakından takip ederek akademik başarılarını desteklemekteyiz. Özel Bursa Arena Anadolu ve Fen Lisesi olarak öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, aynı zamanda sosyal, sportif, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda da yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuz 2023 yılında EFQM modeli ile tanışmıştır. Mükemmel Olmayı Seviyorum sloganı ile yürüdüğümüz bu yolda hızla değişen dünyaya ayak uydurmak, sürekli gelişmek ve mükemmelliğimize mükemmellik katmak için bu yola çıktık.

İnsan yetiştirmek büyük sorumluluk

Eğitimciler olarak, insan yetiştirmenin büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız. İşte bu nedenle değişime odaklanarak, kaliteli bir eğitim sunmak için EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) mükemmellik modelini benimsedik. Ödül süreci, kurum ve kuruluşlar için son derece önemli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Bu çıktığımız yolda ödül, asıl hedef değil fakat motive edici bir araçtır. Sürecin en değerli sonucu olan geri bildirim raporu, bize rehberlik edecek ve daha hızlı ilerlememizi sağlayacaktır. Kurum olarak tüm çalışanlarımızla bütünsel bir gelişim anlayışını tercih etmekteyiz. Vizyon, misyon, eğitim ve gelişim, motivasyon, çalışma ortamı ve yönetim anlayışı gibi konularda mevcut durumu belirlemek ve iyileştirme planları oluşturmak için çalışanlarımıza yönelik anketler uygulamaktayız. Çalışanlarımızın iş memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak için etkili politikalar ve uygulamalar geliştiriyor, onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözümler üretiyoruz. Bu yaklaşım, kurum içindeki verimliliği ve çalışanlarımızın genel mutluluğunu artırarak, öğrencilerimize ve velilerimize daha iyi hizmet sunmamızı sağlıyor.

Başarısı kanıtlanmış modeller katkı sağlar

Bizler, kurum olarak kendi deneyim ve yetkinliklerimizi değerlendirdikten sonra EFQM modeli ile ilerlemeyi seçtik. Tüm eğitim kurumlarının, kendilerine ve yetkinliklerine en uygun kalite modellerinden birini seçmelerini tavsiye ederiz. Başarısı kanıtlanmış modelleri benimsemek, kurumların daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemelerine katkı sağlayacaktır. KalDer'in düzenlediği eğitimler, seminerler ve toplantılar, kalite bilgisini artırmak ve bireysel/kurumsal değere katmak adına önemli bir rol oynamaktadır. Bu çaba, özellikle Bursa ve Türkiye genelinde kalite bakış açısının yayılmasına öncülük etmektedir. EFQM modelini öğrenmemize ve uygulamamıza vesile olan KalDer ailesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve onların çabalarının eğitim kurumlarının kalite yolculuğunu desteklediğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.”