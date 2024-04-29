Lisenin kalite sürecini ve kendilerine neler kattığını, Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Girne Ağcihan Coşkun dile getirdi. Coşkun, şu bilgileri verdi:

“Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1992 yılında Görükle Lisesi adıyla açılmıştır. 2010 yılında yeni binasına taşınmış, Görükle Kız Meslek Lisesi olarak eğitim verirken 2015 yılından itibaren Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını almıştır. Okulumuz Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı bir devlet okuludur. “Değerleri ile geleceğe yürüyen, alanında yetkin, dijital becerilere sahip bireyler yetiştiren öncü bir kurum olmak” vizyonuyla Bursa’nın seçkin meslek okulları arasında tercih edilen okullardan biri olarak her geçen gün artan başarısıyla eğitim öğretim yolculuğuna devam etmektedir.

Okulumuzda kalite çalışmaları EFQM ve 2019 yılında temelleri atılan Entegre Yönetim sistemi ile başlamış olup, 2020 yılında ISO-9001 ve ISO-45001 sertifikaları ile hız kazanmıştır. Bursa ilinde 3 yıl üst üste bu belgeleri almaya hak kazanan okulumuz, kalite çalışmalarını istikrarlı ve sürdürülebilirlik ilkesi ile, 2023 yılında da EFQM Bursa Kalite Ödülü sürecine başvurarak bir üst seviyeye çıkarmıştır. EFQM kalite sürecine başvurulması ile GMTAL, yapmış olduğu kalite çalışmalarını içselleştirerek sürdürülebilir hale getirmiş ve eğitim öğretim süreçlerine yaymıştır. Başlangıçta bir amaç halinde olan EFQM Kalite ödülü, tüm temel paydaşlarımızın kalite çalışmalarını benimsemesi ile araç haline gelmiştir. Yapılan kalite çalışmaları sayesinde temel paydaş memnuniyeti ön plana alınmış, kalite kültürü topluma yayılmış, bu sayede toplumun okulumuza ve mesleki eğitime bakış açısı olumlu yönde değişmiştir. Hem Milli Eğitim camiasında hem de diğer sektörlerde kalite çalışmalarının artması ve derinleştirilmesi için yapılan iyi uygulamaların ve atılan adımların hem Bursa’mızın hem de yurdumuzun vizyonunu değiştireceğine inanmaktayız.”

KalDer'in çalışmaları neler sağladı?

KalDer’in çalışmalarıyla elde ettikleri kazanımlara da değinen Girne Ağcihan Coşkun, “Kalite çalışmaları sayesinde, çalışanlar kurum kültürünü özümsemenin ve benimsemenin, başarının önemli bir basamağı olduğunun farkındadır. Kaliteli eğitim-öğretim odaklı yaklaşım içinde olan Görükle MTAL; öğrencilerin ilgi, istek ve beklentileri doğrultusunda “Topluma değer katan, mesleğinde yetkin, erdemli nesiller yetiştirmek” amacından hareketle öğrenci merkezli bir hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda Görükle MTAL, kalite çalışmaları sayesinde temel paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler içerisinde uygulamalar yaparak paydaşlarıyla daha yakından bağ kurmayı başarmıştır” dedi.