BUÜ’nün desteklediği ve Burkon tarafından organize edilen OTEKON 2024’te sektörde yaşanan değişimler ve geleceğe yönelik adımlar ele alındı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa’nın otomotiv alanında önemli bir kent olduğunu ve otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Yılmaz, “Otomotiv sektörü son derece kıymetli bir alan. Böylesine gelişmiş bir otomotiv teknolojisinin olduğu yerde, bilimsel altyapı oluşturacak gayretler de son derece bir önem arz ediyor” dedi.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kaya da, 2002 yılında başlayan ve 2 yılda bir düzenlenen Otomotiv Teknolojileri Kongresi'nin on birincisi olan OTEKON 2024 Kongresinde 21 paralel oturum ve 123 bildirinin sunulduğunu aktardı. Otomotiv sektörünün ve akademik dünyanın önemli isimlerinin bir araya getirildiğini belirten Kaya, “Sektördeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri derinlemesine inceledik” diye konuştu. Kaya, ilki 2002 yılında yapılan, iki senede bir tekrarlayan ve geleneksel hale gelen Otomotiv Teknolojileri Kongrelerinin 12’incisinin (OTEKON 2026), 7-8 Eylül 2026 tarihinde yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Amerika ve İngiltere’den otomotiv alanında uzman akademisyenlerin ve Tofaş, Ford Otosan, Oyak-Renault’dan Ar-Ge ve Mühendislik Yöneticilerinin konuşmalarıyla devam eden Kongre, ‘Future of mobility and sustainable transportation: Vehicle Design and Manufacturing’ ana teması üzerine otomotiv alanında yapılan araştırma çalışmaları ve uygulamaların sunulduğu bildirilerle tamamlandı.