Toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Özer, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ve diğer ilgili isimler katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa'nın sadece yüksek teknoloji geliştiren sanayiye açık olması gerektiğini ve kenti korumak için bir savunma hattına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, göreve geldikten sonra ilk yayınladıkları raporun Gıda ve Tarım Raporu olduğunu ifade etti. Küçükkayalar, BUSİAD'ın sanayi kadar tarım ve turizmi de Bursa için önemli gördüğünü vurgulayarak, Nilüfer'de daha fazla organize sanayi bölgesi yapılmaması gerektiğini savundu. Ayrıca, tarımda sürdürülebilirlik için yeşil ve dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Küçükkayalar, içilebilir suyun yüzde 70'inin tarımda kullanıldığını belirterek, bu konuda akılcı çözümler bulunması gerektiğini söyledi. Hayvancılıkta metan gazının enerjiye dönüştürülmesi ve tarımda dijital dönüşümün artırılması gerektiğini ifade etti. Kooperatifçiliğin önemine değinen Küçükkayalar, gençlerin tarıma kazandırılması gerektiğini ve sanayicilere büyük çaplı tarıma yönelme çağrısında bulundu. Başkan Küçükkayalar, Bursa'nın sanayi anlamında doygunluğa ulaştığını ve tarım, orman, sulak alan gibi yerlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Gençler özendirilmeli

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, kooperatifçiliğin önemine dikkat çekerek, genç çiftçiliğin özendirilmesi gerektiğini söyledi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Özer ise toprak ve suyun korunmasının önemini vurgulayarak, kurumlarının çalışmalarından bahsetti. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak, sanayici derneğinin tarıma sahip çıkmasının önemini vurgulayarak, tarımın Bursa için önemine dikkat çekti. Çiftçinin kazanması gerektiğini belirten Çakmak, markalar yaratmanın ve sürdürülebilir, pazarlanabilir üretim yapmanın önemini vurguladı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa'nın önemli ürünlerinden biri olan siyah incirdeki ihracat sorunlarına dikkat çekerek, bu konuda yerel yönetimlerden destek beklediklerini ifade etti. Yazgan, don olayının tarımı olumsuz etkilediğini ve yaş meyve sebze ihracatında kooperatif ve birliklerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, üretime destek verilmesi gerektiğini ve kooperatiflerin kuruluş aşamasında devlet desteği olması gerektiğini söyledi. Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Başkanı ve Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş ise BUSİAD olarak Bursa tarım envanteri çıkarmak için çalıştaylar yapacaklarını ve bu konuda destek beklediklerini ifade etti.