AYDIN DAĞTEKİN

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden Bursa, 2025 yılına damga vuran ihracat performansıyla göz dolduruyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, kentin hem Nisan ayında hem de yılın ilk dört ayında önemli başarılara imza attığını ortaya koydu. Nisan 2025'te 1.349 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2'lik etkileyici bir büyüme yakaladı.

Bu yükselişin en parlak yıldızı ise 687.1 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 27.3'lük büyümeyle otomotiv sektörü oldu. Bursa sanayisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörü, yılın ilk dört ayında da performansını sürdürerek 2.716 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bu, geçen yıla göre yüzde 15.2'lik bir artış anlamına geliyor.

Hazır giyimde yüzde 12,3 düşüş

Kimyevi maddeler sektörü yüzde 13.9'luk artışla 60.1 milyon dolara, iklimlendirme sanayii yüzde 19.9'luk büyümeyle 44.8 milyon dolara ulaşırken, demir ve demir dışı metaller sektörü de yüzde 13.4'lük artışla 53.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ancak tablo her sektör için aynı parlaklıkta değil. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 12.3'lük düşüşle 104.9 milyon dolara gerilerken, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 47'lik sert düşüşle 7.6 milyon dolarda kaldı. Meyve sebze mamulleri ise yüzde 35.3'lük gerilemeyle 13.1 milyon dolarlık ihracat yapabildi.

Ocak-Nisan dönemi

Yılın ilk dört ayında ise Bursa, 5.48 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak yüzde 3.5'lik bir büyüme kaydetti. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü yüzde 123.8'lik inanılmaz artışla 28 milyon dolara ulaşırken, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 49.1'lik büyümeyle 7.1 milyon dolara, kuru meyve ve mamulleri de yüzde 9.9'luk artışla 955 bin dolara yükseldi.

Öte yandan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yüzde 56.6'lık sert düşüşle 29 milyon dolara geriledi. Çelik sektörü yüzde 20.6'lık azalışla 265.4 milyon dolarda kalırken, elektrik ve elektronik sektörü de yüzde 9'luk düşüşle 72.6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uzmanlar ne diyor?

Bursa'nın bu performansı, kentin sanayi çeşitliliğini ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Otomotivdeki başarı hikayesi devam ederken, bazı geleneksel sektörlerde yaşanan düşüşler, küresel piyasa koşulları ve rekabetin sertliğini yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde Bursa'nın, güçlü olduğu alanlardaki avantajını korurken, düşüş yaşayan sektörler için yenilikçi stratejiler geliştirmesi bekleniyor.

Sanayi kenti Bursa, ihracatta gösterdiği genel performansla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Ancak sektörel bazdaki dengesiz büyüme, özellikle geleneksel sektörlerde atılması gereken adımların önemini ortaya koyuyor. Uzmanlar, Bursa'nın mevcut güçlü sektörlerini korurken, gerileyen alanlarda da dönüşüm ve yenilenme sürecini hızlandırması gerektiğine dikkat çekiyor.