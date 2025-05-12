BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, mesleki eğitimin ülkenin üretim gücü için stratejik önem taşıdığını belirtti. Teknolojideki hızlı dönüşümün meslekleri değiştirdiğini ifade eden Özen, eğitim ve üretimin iç içe olduğu bir mesleki eğitim sisteminin önemini vurguladı. BTSO'nun mesleki eğitime en fazla yatırım yapan kurumlardan biri olduğunu belirten Özen, Yeniceabat ve Atıcılar'da mesleki eğitim kampüsleri, BUTGEM eğitim programları, Yeni Nesil Araçlar Mükemmeliyet Merkezi ve Mutfak Akademi gibi projelerle gençlere meslek kazandırdıklarını söyledi. Ayrıca MESYEB'in 110 farklı alanda ve 56 şehirde hizmet verdiğini de ekledi. Özen, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliklerine de değinerek, mesleki eğitime katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, BTSO'nun örnek projeler geliştirdiğini belirterek, sanayi ile işbirliği içinde okullar açtıklarını ve öğretmenlerin sanayideki gelişmeleri takip etmesinin önemini vurguladı. Macit, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerle donatılmış mesleki ve teknik okullar için 8 milyar liralık bir bütçe ayırdıklarını açıkladı. Macit, meslek liselerinin sadece ara eleman değil, geleceğin sanayicilerini de yetiştirdiğini ifade etti.