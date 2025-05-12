AYDIN DAĞTEKİN

2025 yılı Şubat ayında düzenlenen 782 adet Yatırım Teşvik Belgesi ile ekonomiye 89,5 milyar TL’lik sabit yatırım ve 13.143 kişilik istihdam desteği sağlanması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre, belgelerin 749’u yerli firmalara, 33’ü ise yabancı sermayeli firmalara verildi. Yerli firmaların toplam yatırım tutarı 83,3 milyar TL olurken, yabancı firmaların payı 6,3 milyar TL olarak kaydedildi. Bu veriler, yerli yatırımların ekonomideki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Teşvik belgelerinin bölgelere göre dağılımına bakıldığında, I. Bölge’nin (314 belge) öne çıktığı görülüyor. Bu bölge, 54,9 milyar TL’lik yatırımla toplamın yüzde 61’ini oluşturdu. II. Bölge 8,1 milyar TL, III. Bölge 6,8 milyar TL, IV. Bölge 9,6 milyar TL ile takip etti. Muhtelif bölgelerde ise yatırım tutarı 495 milyon TL olarak gerçekleşti.

Komple yeni yatırımlar önde

Şubat ayında en yüksek yatırım tutarı 41,7 milyar TL ile Hizmetler sektörüne ait. İmalat sektörü 26,5 milyar TL, Enerji sektörü 12,1 milyar TL, Madencilik sektörü 6,8 milyar TL ve Tarım sektörü 2,4 milyar TL’lik yatırımla sıralamayı tamamladı. İstihdamda ise Hizmetler sektörü 2.474 kişiyle öne çıkarken, İmalat sektörü 8.996 kişiyle ikinci sırada yer aldı.

Yatırımların türlerine göre dağılımında, komple yeni yatırımlar 522 belge ve 50,4 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Tevsi yatırımları 196 belge ve 34,2 milyar TL, diğer yatırımlar ise 64 belge ve 5 milyar TL’lik paya sahip oldu.

İki ayda 145,7 milyar TL yatırım

2025 yılının ilk iki ayında düzenlenen 1.946 adet teşvik belgesiyle toplam 145,7 milyar TL’lik sabit yatırım ve 34.934 kişilik istihdam hedeflendi. Yerli firmalar 1.882 belge ve 135,1 milyar TL ile yine öne çıkarken, yabancı firmalar 64 belge ve 10,6 milyar TL’lik yatırımla katkı sağladı.

Ocak-Şubat döneminde I. Bölge 721 belge ve 70,7 milyar TL ile liderliğini korudu. Hizmetler sektörü 48,7 milyar TL’lik yatırımla en büyük payı alırken, İmalat sektörü 62,6 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. Enerji sektörü 21,3 milyar TL, Madencilik 8,7 milyar TL ve Tarım sektörü 4,5 milyar TL’lik yatırımla ekonomideki yerini güçlendirdi.

2012’den bugüne 13,6 Trilyon TL

20 Haziran 2012’den Şubat 2025’e kadar düzenlenen 99.757 adet teşvik belgesiyle toplam 13,6 trilyon TL’lik sabit yatırım ve 3 milyon kişilik istihdam hedeflendi. Bu dönemde yerli firmalar 95.722 belge ve 11,5 trilyon TL ile yatırımların büyük kısmını üstlenirken, yabancı firmalar 4.035 belge ve 2,1 trilyon TL’lik yatırımla katkı sağladı.

I. Bölge, 39.186 belge ve 5,9 trilyon TL’lik yatırımla en fazla payı aldı. İmalat sektörü 6,5 trilyon TL ile en büyük paya sahip olurken, Hizmetler sektörü 3,9 trilyon TL, Enerji sektörü 2,6 trilyon TL ile takip etti.

Proje bazlı teşvikler

Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında 58 belge düzenlendi. Bu belgelerle 1,3 trilyon TL’lik yatırım ve 45.007 kişilik istihdam hedeflendi. Öne çıkan sektörler arasında akümülatör, pil ve batarya imalatı ile motorlu kara taşıtları yer aldı.