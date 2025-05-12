1994’te Bursa’da kurulan BURTOM, 7 şirket, tıp merkezleri, cerrahi ve nükleer tıp birimleri, laboratuvarlar, estetik merkezleri ve evde sağlık hizmetleriyle faaliyet gösteriyor. 30. yıl kutlaması, Nilüfer Podyum Davet’te geniş bir katılımla gerçekleşti.

BURTOM Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, “30 yılda Bursa’nın en büyük sağlık kurumlarından biri olduk. Ekonomik zorluklara rağmen büyümeye ve yenilikçi yatırımlara devam ediyoruz. Yapay zeka destekli sistemlerle hasta memnuniyetini artırıyoruz. Güneş Enerjisi Santrali (GES) projemizle hem çevreyi koruyor hem de enerji tasarrufu sağlıyoruz” dedi.

Dr. Kılıç, başarının temelinde çalışanların emeği olduğunu vurgulayarak, “Yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Yaşlı bakım merkezleri, sağlık turizmi, kaplıca projeleri ve yapay zeka alanlarında öncü olacağız” açıklamasını yaptı.