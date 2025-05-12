Işıksoy Tekstil, sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veriyor. 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanan projelerle yıllık 45 milyon kWh yeşil enerji üretimi hedefleniyor.

Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, bu yatırımların çevresel faydanın yanı sıra uluslararası rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen şirket, üretim maliyetlerinde de düşüş bekliyor. “Doğayı koruyarak sürdürülebilir üretime bir adım daha yaklaşıyoruz. Karbon salımını minimize ederek sektörde çevre dostu üretime öncülük etmeyi amaçlıyoruz” diyen Işık, yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Karbon ayak izini azaltıyoruz

Işıksoy Tekstil, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla çevre dostu üretimi benimseyerek karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli adımlar atıyor. Şanlıurfa ve Bursa’daki çatı üstü GES projeleriyle Bursa Çınarları 2025 yeşil enerji üretimine başlayan şirket, Balıkesir’deki RES yatırımlarıyla enerji ihtiyacının yüzde 80’ini temiz kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Üretimde enerji verimliliğini artırmak için yüksek verimli makineler kullanılırken, kurumsal karbon ayak izi düzenli olarak izleniyor ve ISO 14064 standardına uygun olarak raporlanıyor.

Arzu Işık, “2025 yılı itibarıyla karbon salımını yüzde 20, elektrik tüketimini yüzde 5, doğalgaz tüketimini yüzde 2 oranında azaltmayı, 2030 yılına kadar ise yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, atık miktarını yüzde 5, su tüketimini ise yüzde 2 oranında azaltarak çevresel etkilerimizi minimize etmeyi amaçlıyoruz. Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak adına üretim süreçlerinden kaynaklanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor, su tüketimi ise en aza indirilerek sürdürülebilir üretim destekleniyor. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde enerji verimli filtrasyon sistemleri geliştirerek çevre dostu üretimi daha da ileri taşıyoruz. Işıksoy Tekstil olarak, sürdürülebilirlik bizim için yalnızca bir zorunluluk değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluktur” diye konuştu.

Çevre duyarlı üretimin öncüsü

Işıksoy Tekstil, sürdürülebilir üretim süreçlerine öncülük ederek çevre dostu üretimi benimsiyor. Atık yönetimi ve zararsız kimyasal kullanımı konularında önemli adımlar atıyor. Işıksoy Tekstil’in pek çok sertifikası olmakla birlikte özellikle, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikaları, şirketin çevreye duyarlı üretim süreçlerinin uluslararası standartlarla belgelendiğini gösteriyor. Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde enerji maliyetlerinde önemli tasarruf sağlayan Işıksoy, üretim maliyetlerinin yüzde 20’sini oluşturan enerji giderlerini azaltarak hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, “Bu yatırımlar çevresel faydanın yanı sıra ekonomik avantajlar da sunuyor. Karbon ayak izimizi azaltarak çevreye duyarlı üretim süreçleri oluşturmak hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.