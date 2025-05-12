Gümüş, Büyükşehir Belediyesi'nin 2050 Çevre İmar Planı çalışmalarına katkı sağladıklarını ve Başkan Mustafa Bozbey'in destekleriyle birçok konuda aktif rol aldıklarını ifade etti. Pozitif bilim insanları olarak şehre katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

BUMİAD üyelerine özel kartlar oluşturulduğunu belirten Gümüş, bu kartların hem duygusal hem de pratik faydalar sağladığını söyledi. Kart sahiplerinin dernek faaliyetlerine erişebileceğini ve çeşitli işletmelerde indirimlerden yararlanabileceğini aktardı. Başkan Gümüş, üyelerin katılımıyla kartın daha da geliştirilebileceğini belirtti.

Mustafa Gümüş, dernek bünyesinde 8 çalışma grubu oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Bu grupların; Çevre ve Şehircilik, Tarım, Hayvancılık ve Gıda, BUMİAD Tanıtım ve Sosyal Etkinlikler, Eğitim ve Gelişim, Sanayi ve Teknoloji, Yerel Yönetimler ve Acil Eylem alanlarında faaliyet göstereceğini söyledi. Üyeleri bu gruplara katılmaya davet eden Başkan Gümüş, derneğin daha görünür, güçlü ve verimli bir noktaya ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Mustafa Gümüş, BUMİAD'ın tüm üyelerini ve ailelerini kapsayan bir "Yaza Merhaba" etkinliğinin 28 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu.