Şenocak, projeyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi ve mesleki eğitimin kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Şenocak, her sektöre özel oluşturulan kurulların 19 meslek lisesiyle eşleştirildiğini belirterek, okul-sanayi iş birliğini daha odaklı hale getirdiklerini söyledi.

Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul ise öğrencileri sanayi ile buluşturarak modern usta-çırak ilişkisi kurduklarını ve staj-mentorluk fırsatları sunduklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu ise projeye Balkanlardaki kardeş okulların da dâhil edilmesini önerdi. Şenocak bu çağrıyı olumlu karşılayarak, yurt dışındaki kardeş okul projelerine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.