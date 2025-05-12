Çalıştaya; Bursa, İstanbul ve Ankara’dan BUSADER yönetimleri ile ANSADER, Veteran BUSADER, Genç BUSADER ve Sanart BUSADER’in başkan ve yöneticileri katıldı. Toplantılarda federasyonun önümüzdeki döneme ilişkin strateji ve hedefleri belirlendi.

BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Sağlık ve eğitim alanlarında topluma katkı sağlayan projelerimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda, İstanbul Genç BUSADER ve Van BUSADER’in katılımıyla federasyona bağlı dernek sayısının 8’e çıkacağı ifade edildi. Ayrıca önümüzdeki 2 yıl içinde Türkiye genelinde 7 bölgede toplam 12 derneğe ulaşılması ve üye sayısının 1000'e çıkarılması hedeflendi.