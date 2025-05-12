Türkiye’nin otomotiv sektörüne kazandırdığı en genç ve iddialı markalardan biri olan Oleaster Otomotiv, İğde Holding’in vizyoner yatırımlarından biri olarak sahneye çıktı. 2024 yılının ikinci yarısında kurulan firma, “Hayal edileni hayata geçirme” misyonuyla, global pazarda üst yapı çözümleriyle fark yaratmayı hedefliyor. Bursa’daki 4.200 m²’lik alanda kurulu, 3.500 m² üretim tesisiyle faaliyet gösteren Oleaster Otomotiv, yenilikçi mühendislik gücünü ve yüksek kalite anlayışını dünya pazarlarıyla buluşturuyor.

Oleaster Otomotiv, İğde Holding’in köklü mühendislik geçmişinden aldığı güçle; engelli giriş sistemlerinden koltuk raylarına, elektrikli kapı sistemlerinden tutunma sistemlerine kadar onlarca komponenti kendi tasarımıyla üretip araçlara entegre ediyor. Firma; okul, şehir içi, turizm ve VIP araçları için özel çözümler geliştiriyor. OEM standartlarında üretim yapan firma; rampalar, liftler, roofhatch sistemleri, havalandırma kanalları ve bagaj kapakları gibi birçok kritik parçayı, yüksek mühendislik kalitesiyle kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor.

Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım çözümleri sunmayı amaçlıyor

Yönetim Kurulu Başkanı Semih İğde, Oleaster’in kuruluş amacını şu sözlerle özetledi: "1977’den bu yana, Revar Otomotiv markamızla 43 ülkeye parça tedarik eden bir yapı kurduk. Sloganımız da bu yüzden çok net: 'Siz hayal edin, biz yapalım!” Halihazırda birçok ülkede bayilik anlaşmaları yaparak global pazarda genişlemeye odaklandıklarını aktaran İğde, “Oleaster Otomotiv olarak, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 20’den fazla ülkede distribütör ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, elektrikli ve otonom araç teknolojilerine yatırım yaparak, sürdürülebilir ve çevreci ulaşım çözümleri sunmayı amaçlıyoruz. Yarım asırlık deneyimimizi, inovasyon ve kaliteyle birleştirerek sektörde yeni standartlar belirliyoruz. Amacımız, müşterilerimize unutulmaz deneyimler yaşatan, güvenli ve erişilebilir ulaşım çözümleri sunmaktır" ifadelerini kullandı.