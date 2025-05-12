Etkinlik, yapısal çelik alanında kullanılan ileri teknolojilerin tanıtımı ve sektör paydaşları arasında iş birliği geliştirme amacıyla düzenlendi. ERFAB’ın temsilciliğini yürüttüğü dünyanın önde gelen markalarının çözümleri, katılımcılarla buluşturuldu.

ERFAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yapısal çelik sektörü, sanayimizin temel taşlarından biridir. Burada sadece makineleri değil, bir vizyonu paylaşıyoruz. ERFAB olarak, teknolojiyi yalnızca ithal eden değil; bilgi, deneyim ve çözüm ortaklığıyla sektöre entegre eden bir misyonla hareket ediyoruz. Bu organizasyonu bir başlangıç olarak görüyor, önümüzdeki yıllarda daha büyük buluşmalar hedefliyoruz."

ERFAB Satış Direktörü Mert Tunalıgil de, etkinliğin sektöre kattığı değeri şu sözlerle vurguladı:

"ERFAB Yapısal Çelik Günleri, sadece bir tanıtım etkinliği değil, aynı zamanda etkileşim odaklı bir platform olarak tasarlandı. Katılımcılar, teknolojiyi yerinde deneyimlerken, sektörün geleceğine dair bilgi alışverişinde bulundu. Her bir temasın uzun vadeli iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz."

Etkinliğe, Türkiye genelinden sanayi temsilcileri, mühendisler, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi. Yenilikçi üretim teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen organizasyon, sektörde farkındalık ve iş birliği kültürünü güçlendiren önemli bir adım oldu.

Sektörde güçlü konuma sahip

ERLER Group bünyesinde faaliyet gösteren ERFAB Makine, dünyanın önde gelen markalarını Türkiye’deki üreticilerle buluşturuyor. Metal işleme teknolojilerinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle sektörde öncü bir rol üstlenen firma, Bursa Kayapa Sanayi Bölgesi’ndeki 5.000 m²’lik sergi ve servis alanında satış ve teknik destek hizmetlerini sürdürüyor.