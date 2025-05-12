Astin Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, tam otomasyonlu sistemlerle dünya standartlarında üretim yaptıklarını belirterek, “Türkiye’de 250’nin üzerinde satış noktamız var. Almanya, Fransa, Hollanda, Kosova gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Hedefimiz ihracat oranını yüzde 10’dan 20’ye çıkarmak” dedi.

Çelek, Çad’ın ihracat yaptıkları 12. ülke olduğunu ve sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi Afrika ülkelerinin bulunduğunu söyledi. Firma, yatak, baza ve başlığın yanı sıra yastık, yorgan, ranza ve bebek yatağı gibi ürünlerle de geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Astin Yatak, global marka olma hedefiyle ihracat ağını genişletmeye devam ediyor.