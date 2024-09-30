Her geçen gün büyüyen, çalışmaları ile Türkiye çapında ses getiren TÜMKAD, yeni ismiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Programda üyelerine ve yönetim kuruluna seslenen TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, “Bu hafta tüzüğümüz de onaylandı. Derneğimizin önüne Türkiye ismini alabilmek için İçişleri Bakanlığımızın onayını bekliyoruz. Yıl sonuna kadar ismimizin önüne Türkiye ibaresini alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu anda Tüm Mühendis Kadınlar Derneği olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Hedeflerimiz büyüdü

Derneklerindeki isim değişikliği ve büyüme ile birlikte çalışmalarının hızlanıp, hedeflerinin çoğaldığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

“Bugün artık 113 bireysel üyemiz ve 12 tane de kurumsal üyemiz var. İsim değişikliğimizle birlikte önümüzde yeni hedefler var. TÜMKAD ile birlikte daha da kurumsal bir yapıya bürünmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz için görev tanımlamalarını yapıyoruz. Ekiplerimizin kapsamlarını tanımlıyoruz. İzmir, Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da temsilciliklerimizi oluşturuyoruz. Temsilciliklerimizin yol haritaları ile ilgili yönetmeliği yazdık ve yönetim kurulumuzun oy birliği ile onayladık. Genel merkezimizde konumladığımız ekipler, artık komisyonlar ismini alacak ve ekip liderlerimiz de komisyon başkanlarımız olacak. MARSİFED’e kabul edildik. Bu Federasyonun altında üyelik kabulümüzle birlikte 12 dernek var. MARSİFED, globalde de bir ağı ve büyük bir organizasyon olan TÜRKONFED’e bağlı. TÜRKONFED’in altında 30 federasyon ve bu federasyonların altında 267 farklı dernek var. Dolayısıyla çok büyük bir organizasyonun içine biz de dahil olduk. Hedeflerimizi büyüttük, ailemizi de büyüterek çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”