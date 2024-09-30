“İş’te Sohbetler” programının konuğu, İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın oldu. İş hayatındaki kısa tecrübesinden sonra İpekyol firmasını 1986 yılında kuran Yalçın Ayaydın, bugüne dek yaşadığı deneyimlerini paylaştı. İdealleri ve hayalleri için çok çalıştığını ifade eden Ayaydın, “Hem ben hem de çalışma arkadaşlarım her zaman çok disiplinli ve yoğun bir tempoyla çalıştık, aynı hızda çalışmaya devam ediyoruz. İdealim ve hayallerim için çok çalıştım, araştırdım, öğrendim. 1986 yılında İpekyol'u kurduğumda öncelikle Türkiye'nin, sonra sırasıyla bölgesel ve uluslararası pazarların kadın giyiminde en iyi marka olmak hedefim vardı. Kendime ve yaptığım işe her daim inandım ve peşinden gittim” dedi.

İpekyol Group bünyesinde İpekyol, Twist ve Machka markalarının yer aldığını belirten Yalçın Ayaydın, markalarını Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda en çok bilinen ilk beş marka arasında görmeyi hedeflediklerini söyledi.