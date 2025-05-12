EKOHABER ÖZEL

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından hazırlanan 2025 I. Çeyrek Lojistik ve Gümrük Raporu, sektördeki dönüşümü ve Türkiye’nin bu süreçteki rolünü ele aldı. Pandemi sonrası kırılganlaşan tedarik zincirlerine karşı dijitalleşme ve alternatif çözümler öne çıkıyor. Rapor, Türkiye’nin Avrupa ile Uzak Doğu arasındaki stratejik konumuna dikkat çekti.

Raporda, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve jeopolitik riskler sektörü şekillendiren temel trendler olarak sıralandı. PwC’nin CEO anketine göre, şirketlerin yüzde 73’ü dijital dönüşümü öncelik olarak görüyor. Öte yandan, çevre dostu uygulamalar ve alternatif yakıtlı araçlar sektörde giderek daha fazla yer buluyor.

Cenker Ural

Lima Logistics Kurucu Ortağı

Sektörde yeşil lojistiğin önünü açmak istiyoruz

Lima Logistics olarak, müşterilerimizin tedarik zinciri esnekliğini artırmak ve müşterilerimize uçtan uca şeffaf, hızlı ve güvenilir çözümler sunmak amacıyla dijital teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bir yükle ilgili talebin tarafımıza ulaşmasından taşımacılık hizmetinin tasarlanmasına, operasyonel işleyişinin yürütülmesinden yük takip sistemleriyle teslimat detaylarının paylaşılmasına kadar güçlü entegrasyon sağlanması temel stratejilerimiz arasında yer alıyor. Lima Logistics olarak, sahip olduğumuz akıllı sistemlerle fark yaratıyoruz. Dijital alandaki başarımızı, güçlü altyapı yatırımlarımız ve doğru çözüm ortaklarımızla sürdürüyoruz.

Avrupa-Uzak Doğu koridorundaki rekabette fark yaratmak için hizmet tasarımları yapıyoruz. Müşterilerimize havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu alanlarını kapsayan kombine taşımacılık modelleri üzerinde uçtan uca hızlı, güvenilir ve ekonomik çözümler sunuyoruz. Bu taşıma süreçlerini gerçek zamanlı takip edilebilen dijital platformlar üzerinden yürütüyoruz. Müşterilerimiz yüklerinin her aşamasını takip edebiliyor, böylece de şeffaflık ve güven sağlıyoruz.

Kısa ve orta mesafelerde kullanılmak üzere elektrikli araçları filomuza dahil ettik. Bu sayede hem yakıt tüketimini azaltıyor hem de şehir içi taşımacılıkta çevre dostu çözümler sunuyoruz.

“Lima Green” markamız altında, lojistik sektöründe sürdürülebilirliği odak noktamızda tutuyoruz. ISO 14001 gibi çevre yönetim sistemlerinin sunduğu avantajların ötesine geçerek, karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik ölçülebilir ve somut adımlar atıyoruz.

Yük taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini, gönüllü karbon piyasasındaki iklim dostu projelere yapılacak desteklerle denkleştirerek, yeşil dönüşüme katkı sağlayan Lima Green markamız ile dünyanın dört bir yanına karbon nötr teslimat yapabiliyoruz. İklim değişikliği ile mücadele konusunda uluslararası arenada akredite olan iş ortaklarıyla birlikte hareket ediyoruz ve ortaklarımızın bizlere sunduğu pazaryerleri üzerinden elde ettiğimiz karbon kredileriyle “karbon nötr” teslimatlar gerçekleştiriyoruz. Şimdilik dünyanın pek çok yerinde bir “tercih” olsa da yakın gelecekte bu konunun bir “zorunluluk” haline geleceğini biliyoruz. Lima Green markamız ile sadece yeşil lojistik hizmetleri sunmayı hedeflemiyoruz. Aynı zamanda lojistik sektöründe sürdürülebilir dönüşümün öncüsü olmak istiyoruz. Bu vizyonla attığımız her adımın hem çevreye hem iş ortaklarımıza uzun vadeli değer yaratacağına inanıyoruz.

Erdi Altıntaş

ESA Lojistik ve Gümrükleme YKB

Öngörülebilir ve esnek çözümlere odaklandık

ESA Lojistik olarak, tedarik zincirimizin her aşamasında dijitalleşmeyi önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda, özellikle Yapay Zeka (AI) tabanlı talep tahminleme ve rota optimizasyon sistemlerine yatırım yapmayı hedefliyor, Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, yapay zeka teknolojileri sayesinde araçlarımızdan ve depolarımızdan anlık veri topluyor, bu verileri kendi sistemimiz ile entegre ederek süreçlerimizi daha çevik ve görünür hale getiriyoruz. Böylece müşterilerimize daha öngörülebilir ve esnek lojistik çözümleri sunabiliyoruz.

Gümrükleme süreçlerimizde risk yönetimini dijital çözümlerle güçlendiriyoruz. Beyanname ve belge uyumluluğunu sağlamak adına kendi geliştirdiğimiz otomatik kontrol modülleriyle çalışan bir ERP sistemi kullanıyoruz. Bu sistem, belge taramaları ve veri eşleştirme algoritmaları ile olası KDV-2 hatalarını işlem öncesinde tespit ederek önleyici denetim işlevi görüyor. Ayrıca, GİB ve Ticaret Bakanlığı entegrasyonlarımız sayesinde beyan süreçlerini şeffaf ve izlenebilir hale getiriyoruz.

Avrupa-Uzak Doğu hattındaki artan rekabete yanıt olarak intermodal taşımacılık çözümlerimizi genişletiyoruz. Özellikle Marmara ve Orta Koridor üzerinden Çin'e uzanan demiryolu bağlantılarına yatırım yaparak hem zaman hem de maliyet avantajı sağlamak gibi hedeflerimiz var, hedeflerimiz doğrultusunda firma olarak gelişimin neresinde oluruz onun çalışmalarını yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde atık yönetimi ve dijital belge süreçleriyle de kâğıt tüketimini yüzde 70 oranında azalttık, araçlarımız konusunda önümüzdeki süreçlerdeki yatırımlarımızı gelişen teknolojiye paralel olarak geliştirilmiş araçlara öncelik vereceğiz.

ESA Lojistik ve Gümrükleme olarak, değişen global dinamiklere hızla uyum sağlayan, sürdürülebilirliği odağına alan ve dijitalleşme ile güçlenen bir lojistik anlayışını benimsiyoruz. Türkiye'nin küresel lojistik üs olma hedefini destekliyor, bu dönüşümde aktif rol almayı sürdürüyoruz. Müşterilerimize sadece taşıma değil, stratejik çözüm ortaklığı sunma vizyonuyla hareket ediyoruz.