Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 3 milyar 816 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 18,2 oldu. Otomotivin Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %70, Otobüs minibüs midibüs ihracatı %40 arttı. Almanya’ya %42, İspanya’ya %25, Avusturya’ya %93 ihracat artışı kaydeden sektör, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 11,6 artarak 34 milyar 19 milyon dolara ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Özellikle ana pazarlarımız olan Almanya, İspanya, Avusturya gibi ülkelerdeki yüksek artış oranları, gelecekte ihracat hedeflerimize ulaşma potansiyelimizi pekiştiriyor. Sektörümüz, Türkiye ekonomisi ve ihracatı için itici güç olmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor” diye konuştu.

Binek otomobiller ihracatı yüzde 12 azaldı

Ekimde en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 6 artışla 1 milyar 471 milyon USD oldu. Binek Otomobiller ihracatı %12 azalarak 1 milyar 159 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %70 artışla 652 milyon USD, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %40 artışla 314 milyon USD ve Çekiciler ihracatı da %18 artışla 181 milyon USD olarak gerçekleşti. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya’ya ihracat %7 arttı. Önde gelen pazarlardan Fransa’ya %10, İtalya’ya %30, Polonya’ya %11 Belçika’ya %29, Slovenya’ya %51 ihracat artışı, buna karşılık İspanya’ya %12, Rusya Federasyonu’na %41 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat %41 düşerken, önemli pazarlardan İspanya’ya %12, Almanya’ya %32, Avusturya’ya %227 ihracat artışı, İtalya’ya %41, Polonya’ya %13, Belçika’ya %39, Hollanda’ya %54 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya’ya %556, İtalya’ya %144, Fransa’ya %214, İspanya’ya %178 ihracat artışı kaydedilirken, Otobüs-Minibüs-Midibüslerde Fransa’ya %64, Almanya’ya %345, İspanya’ya %32, İtalya’ya %35 ihracat artışı oldu.

Almanya’ya ihracat yüzde 42 arttı

Ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ekimde yüzde 42 artışla 628 milyon USD ihracat gerçekleşti. İkinci büyük pazar Fransa’ya %4 ihracat düşüşüyle 450 milyon USD’lik ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a yönelik ihracat %1,5 artışla 337 milyon USD oldu. İspanya’ya %25, Romanya’ya %10, Avusturya’ya %93, Portekiz’e %26 ihracat artışı yaşanırken, Hollanda’ya %28, Rusya’ya %47 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ülkelerine ihracat yüzde 12 arttı

Ekimde ülke grubu bazında lider olan ve ihracatta yüzde 73 pay alan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 12 artışla 2 milyar 795 milyon USD ihracat oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri %11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, ihracat ise %3 arttı. Diğer Amerikan Ülkelerine %62 ihracat artışı yaşanırken Bağımsız Devletler Topluluğuna %25, Ortadoğu Ülkeleri’ne %13 düşüş yaşandı.